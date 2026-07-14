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山林野火遇「最萌毛嚮導」　寵物羊帶消防員安全到火場啃草幫滅火

山林野火遇「最萌毛嚮導」　寵物羊帶消防員安全到火場啃草幫滅火。（圖／翻攝自Facebook／Colorado Springs Fire Department）

▲貼心山羊在山林中幫消防員指路。（圖／翻攝自Facebook／Colorado Springs Fire Department）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州近來發生野火，消防員趕赴現場滅火時，竟然遇到一名特殊的夥伴，一隻叫做戈爾迪(Goldie)的山羊不但一路帶領消防隊員們前往火場，還懂得挑選比較安全的山路，引導眾人避開濕滑的區域，讓眾人最後能夠安全抵達。

崎嶇山路遇毛毛嚮導　山羊一路陪消防員滅火

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野火發生在科羅拉多州州立公園Cheyenne Mountain State Park附近的Rock Creek區，消防隊長科伊恩(Shane Coyne)帶領著團隊，大家身上背著裝備要徒步進入地形崎嶇的野火區域時，一隻山羊突然在他們面前。

科伊恩表示，山羊當時出現在距離他們約3公尺的地方，一直不斷對著他們咩咩叫並且回頭看，感覺在示意他們跟著牠。消防隊員們試著一路跟著山羊，結果發現山羊不但帶領他們前往火場，而且選擇的路線都是相對更平穩安全、不容易打滑的路段。

消防隊員們安全抵達火場後，山羊也沒有離開一路陪伴著他們，還幫忙啃食沿路樹叢中容易起火的雜草，也為滅火工作盡一份心力，並被鏡頭拍到牠追著消防車跑的可愛畫面。

指路山羊其實是寵物羊　爆紅變最萌滅火英雄

科伊恩他們事後才知道，原來這隻叫做戈爾迪的山羊是附近居民養的寵物。戈爾迪的主人弗拉德(Pete Flader)本身也是一名消防員，他表示，當天看到戈爾迪和消防隊員出發時完全不擔心，因為戈爾迪對於山區地形十分熟悉，而且也知道如何回家，「所以我心想，就讓牠去玩吧，順便幫我照看大家」。

山羊成為「毛毛嚮導」帶領消防隊員前往火場的影片，被分享在網路後立即爆紅，讓牠被網友大讚是最萌的滅火英雄，由於太受歡迎除了開立專屬的粉絲專頁，還推出相關周邊商品，部分收益將會捐贈當地消防員基金會。

關鍵字： 山羊消防隊野火科羅拉多州GoldieRock Creek北美要聞

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