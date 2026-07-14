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服務犬落榜！退役拉拉「在家當小幫手」　每天堅持叼東西給主人

服務犬落榜！退役拉拉「在家當小幫手」　每天堅持叼東西給主人。（圖／翻攝自TikTok／@thank.you.leo）

▲退役拉拉每天仍努力想要幫助主人。（圖／翻攝自TikTok／@thank.you.leo）

記者李振慧／綜合報導

不是每隻狗狗都能成為服務犬，但這完全無損牠們擁有一顆想要幫助別人的心。美國一隻叫做Leo的拉布拉多，雖然沒有通過服務犬的畢業考試，但牠仍想要努力幫助主人，每天都會在家中叼著各種物品到媽媽面前，可愛又認真的模樣讓網友大呼可愛。

太喜歡人無法畢業　退役拉拉在家仍堅持當幫手

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女主人在TikTok上分享，所養的拉布拉多犬Leo曾經受過服務犬訓練，由於牠特別喜歡人類，每次碰到人時都會興奮地跳來跳去，讓牠最後被訓練員判定不適合擔任服務犬，無法畢業。

@thank.you.leo Thank you Leo for being so helpful #dog #dogsoftiktok ♬ You'll Be In My Heart - Ric Mills

在訓練員的推薦下，女子順利成為Leo的主人，她特別為愛犬開立帳號分享日常生活。影片中可看到，Leo雖然沒有成為服務犬，但仍擁有想要幫助人的熱誠，每天都會幫忙拿取各種小物，而主人每次獲得物品時，也都不忘大大稱讚努力的Leo，「謝謝你，這剛好是我需要的東西，你好棒」。

Leo的貼心舉動獲得大量網友留言稱讚，「牠真是個乖小孩」、「真是一個熱心助人的好孩子」、「我以前從來不知道原來有小狗參加訓練後會無法通過考試，看看牠一心想幫助人的樣子」、「現在的牠仍然是一隻服務犬，牠的任務就是盡所有努力，為身邊的人帶來笑容」。

關鍵字： 拉布拉多服務犬寵物犬寵物Leo小幫手

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