鏟屎除臭交給科技！東森寵物推「智慧貓砂機」　留給主子陪伴時間

▲▲東森寵物今夏引進MOVA超淨智慧大容量貓砂機，把日常繁瑣的鏟屎家務交給科技分擔。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

養貓雖然療癒，但鏟砂、除臭與清毛等日常清潔也讓許多飼主花費大量時間。看準這類需求，東森寵物今夏宣布與家電代理品牌恆隆行合作，引進「MOVA MeowgicPod LR10 Prime 超淨智慧大容量貓砂機」及「Honeywell HPA360 喵淨機」，希望透過智慧家電減輕養貓家庭的清潔負擔，讓飼主能把更多時間拿去陪伴主子們。

交給科技精準分擔！把時間留給真正重要的互動

其中，MOVA LR10 Prime 主打自動清潔與大容量設計，可協助處理貓咪如廁後的清潔、異味管理與貓砂整理等問題。東森寵物將其定位為「五星級喵星艙」，強調不只提升貓咪如廁環境，也能降低飼主每天反覆清潔環境的壓力，希望能藉由科技簡化繁瑣家務，幫飼主對寵物照護從基本的吃好用好，逐漸延伸到提升居家環境與智慧照護。

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▲生活限定好禮二選一：可選擇照顧飼主日常飲食的「Oster隨鮮GO果汁機，或是接續毛孩清潔需求的「喵星艙半年份耗材組」。（圖／東森寵物提供）

人與毛孩一起被照顧！限定生活提案好禮二選一再享千元折價

除了照顧貓咪，東森寵物更用各種折扣照顧毛爸媽。在7月1日至8月31日期間，購買指定 MOVA LR10 Prime 並完成登錄，可從兩項贈品中擇一，包括市值1980元的「Oster 隨鮮 GO 果汁機」，或市值1690元的「喵星艙半年份耗材組」。如果是金萌卡與銀萌卡會員，每名還可領取一次1000元折價券，以最實質的方式幫飼主增加接觸智慧寵物家電的機會。

從貓砂到空氣！金銀萌卡會員免費抽市價14900元Honeywell喵淨機

除了貓砂清潔設備，雙方也同步引進 Honeywell HPA360 喵淨機，鎖定養貓家庭常見的毛髮與空氣品質問題。產品採360度吸毛設計，並加入適合貓咪停留的凹型坐墊設計，讓空氣清淨機自然融入貓咪生活空間。東森寵物指出，凡在2026年9月30日前仍具有效資格的金萌卡、銀萌卡會員，都可參加市價14900元的Honeywell HPA360喵淨機抽獎活動，預計抽出5名會員，得獎名單將於2026年10月8日前公布。

▲會員還可再抽大獎。（圖／東森寵物提供）

深耕實體零售與會員服務 東森寵物跨足智慧居家生態圈

東森寵物表示，這次合作不只是新品上市，透過全台的實體門市、健全的會員卡機制，再結合恆隆行在生活家電品牌上的深厚資源，將品牌從傳統寵物用品零售，進一步拓展到智慧居家與人寵共居服務。未來將持續觀察飼主需求，導入更多能節省時間、降低照護負擔的產品與服務。

【活動資訊彙整】

MOVA 上市限定登錄禮（7/1－8/31）： 購買指定 LR10 Prime 並完成登錄，享 Oster 隨鮮 GO 果汁機或喵星艙半年份耗材組二選一。

金銀萌卡會員千元折價（7/1－7/31）： 金萌卡、銀萌卡會員享 LR10 Prime 1,000 元折價券，每位會員限領一份。

Honeywell 喵淨機大方抽（即日起－9/30）： 9/30 前維持有效金萌卡或銀萌卡會員，即可參加 HPA360 喵淨機抽獎，預計抽出 5 台（每台市價 14,900 元）。

官方活動專區： * MOVA LR10 Prime 專頁：https://www.etipets.com/article/394

金萌卡／銀萌卡說明：https://www.etipets.com/article/317

※ 贈品數量、審核出貨、折價券使用與抽獎資格等細節，依東森寵物及恆隆行官方公告為準。

【關於東森寵物】

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

