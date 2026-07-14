虎斑浪貓自己入住還帶貓朋友　夫妻被強迫收編「莫名多2毛孩」

▲女子住家突然有2隻貓咪住下。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外許多網友笑稱，一旦餵過一隻流浪貓後，就有可能與神秘的貓咪分配系統(CDS)連結上，從此成為獲得街貓認可的好中途。一名夫妻便分享，他們固定餵食的一隻流浪貓久了不但自己住下來，某天還突然帶著新朋友出現，擅自一起住進他們家中。

一名女子在國外論壇Reddit上發文，他們固定會幫忙餵食一隻叫做Moose的公虎斑貓，隨著時間過去小貓開始住進他們家院子，沒想到大約2個月前，Moose身旁突然出現一隻陌生黑貓。

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女子表示，這隻新黑貓全身瘦巴巴的，而且很膽小不願意讓人隨意靠近，他們小心翼翼地靠著食物，逐漸解除小黑貓戒心，甚至成功摸到牠，原本以為黑貓是Moose的女朋友所以取名為貝蒂(Betty)，後來發現也是公的，所以改名為艾迪(Eddie)。

女子笑稱，2隻雖然都不是她的寵物貓，卻都擅自住進她家。可愛貼文獲得網友留言，「太棒了，現在你擁有2個可愛兒子了」、「真為牠們感到開心，能擁有你們2個這麼好的奴才」。

由於2隻貓咪都是公貓，還引發網友笑稱根本就是貓版的多元成家。原PO也回覆，Moose其實很凶，之前有其他小貓想來後院都會被趕走，沒想到竟然帶著艾迪一起進來，還願意分享食物，也讓他們很意外。