根本就是社畜！海科館「厭世五鯊」爆紅　翻白眼真相曝光

▲海科館皺鰓鯊標本因「翻白眼」厭世表情爆紅，被網友封為「厭世五鯊」成員之一。（圖／國立海洋科技博物館提供）

圖文／CTWANT

7月14日適逢「國際鯊魚關注日」（International Shark Awareness Day），基隆國立海洋科技博物館近期因館藏鯊魚標本意外在網路爆紅，再度掀起話題。原本只是社群分享的一張皺鰓鯊標本照片，卻因眼球上翻、眼神死的「厭世臉」被網友瘋傳，不少人笑稱「根本是星期一上班的我」、「感覺牠在瞧不起我」、「像剛聽完一個超冷笑話」，甚至有人認為非常適合製作梗圖，還替館內五件神情如出一轍的鯊魚標本取名為「厭世五鯊」。面對這波迷因熱潮，海科館也特別推出「科學大解密」，揭開鯊魚標本「翻白眼」背後的真正原因，希望讓民眾在笑過之餘，也能重新認識鯊魚與海洋保育的重要性。

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▲歐氏尖吻鯊也是「厭世五鯊」成員之一。（圖／國立海洋科技博物館提供）

這波討論源自臉書粉絲專頁「阿鏘的動物日常」日前分享海科館典藏的皺鰓鯊標本照片，並笑稱活體皺鰓鯊在紀錄片中看起來相當帥氣，沒想到做成標本後卻「白眼翻到後腦勺」，巨大反差迅速引起網友共鳴。不少人留言表示「這眼神充滿故事」、「根本就是社畜代表」、「看起來怨氣很重」，更有熟悉海科館的民眾指出，館內不只有皺鰓鯊，還收藏另外四隻同樣神情厭世的鯊魚，歡迎大家前往蒐集「厭世五鯊」，意外讓館藏標本成為最新熱門迷因。

不少人好奇，這些鯊魚標本究竟是刻意做成「翻白眼」，還是真的長這樣？海科館研究典藏組主任陳麗淑強調，標本師絕對沒有故意惡搞，也不是鯊魚生前「怨念太深」，而是動物死亡後肌肉與神經自然變化，再加上標本製作程序共同造成的結果。

▲海科館館藏「厭世五鯊」近日爆紅，館方也藉機推廣鯊魚保育與海洋教育。（圖／國立海洋科技博物館提供）

她解釋，鯊魚和大多數脊椎動物一樣，每顆眼球都由六條眼外肌控制方向，活體時依靠神經系統調節肌肉張力，因此眼球能保持正常位置；死亡後神經停止運作，但六條眼外肌並不會同時鬆弛，其中位於眼球背側的上直肌與上斜肌通常仍保留部分張力。另一方面，標本製作時必須移除眼窩內脂肪及支撐組織，而福馬林或酒精等固定液又會讓膠原蛋白及肌肉纖維收縮，在多重因素共同作用下，眼球便容易向背側偏移，形成俗稱的「半吊眼」，也就是大家看到的「翻白眼」模樣。

海科館表示，目前爆紅的「厭世五鯊」分別為皺鰓鯊、歐氏尖吻鯊、巨口鯊、雙髻鯊及鯨鯊。皺鰓鯊擁有原始蛇形身軀及六對外露鰓裂，被視為現存最古老的鯊魚之一；歐氏尖吻鯊則以細長如利劍般的吻部聞名，外型極具辨識度；巨口鯊雖然體型龐大，卻是以濾食浮游生物維生的溫和魚類；雙髻鯊因頭部呈槌狀而廣為人知；至於鯨鯊則是目前世界上最大的魚類，也因溫馴個性而有「海洋溫柔巨人」之稱。

▲海科館典藏多件鯊魚標本，因神同步「厭世臉」掀起討論，吸引不少民眾想朝聖打卡。（圖／國立海洋科技博物館提供）

海科館館長王明源表示，鯊魚早在4億多年前便已出現在地球，是維持海洋生態平衡不可或缺的頂級掠食者，但近年受到過度捕撈、棲地破壞等因素影響，許多物種數量持續下降，甚至面臨生存危機。他認為，「厭世五鯊」因社群迷因意外爆紅，不僅替忙碌生活中的民眾帶來歡笑，也成功拉近大眾與海洋生物的距離，希望大家在關注有趣表情之餘，更能了解鯊魚在海洋生態中的重要角色，並從日常生活支持永續海鮮、減少海洋資源浪費，以實際行動翻轉對鯊魚「兇猛、危險」的刻板印象。

海科館表示，「厭世五鯊」目前分別展示於主題館及典藏館，暑假期間歡迎民眾親自前往朝聖，不僅能近距離欣賞這群爆紅的「迷因明星」，也能深入認識牠們歷經數億年演化而來的生物特性與海洋生態價值，讓這場因「翻白眼」引發的網路熱潮，成為更多人關心海洋保育的起點。

▲海科館邀請民眾暑假走訪主題館及典藏館，近距離欣賞爆紅的「厭世五鯊」。（圖／國立海洋科技博物館提供）

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