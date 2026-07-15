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男跳出樹叢企圖性侵2女　身旁6汪「一秒變護衛犬」聯手咬退變態

▲▼狗咬人,惡犬,狗,寵物。（示意圖／達志影像）

▲女主人大白天被攻擊，寵物犬成功擊退凶嫌。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本傳出一起驚險攻擊事件，2名女子早上帶著寵物犬在公園散步時，突然遭到一名男子從草叢中跳出攻擊，並抓住女子企圖性侵，就在2女奮力抵抗時，身旁的6隻寵物犬立即衝上去護主，最後成功把男子擊退。嫌犯仍在逃中。

男子飛撲攻擊女主人 　6汪出動護衛

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事件14日上午11時30分左右發生在墨爾本市東南部區域，位於庫揚(Kooyong)的板球場Righetti Oval附近，2名女子帶著寵物犬沿著加德納斯溪(Gardiners Creek)散步時，一名男子突然從樹叢中跳出來，並抓住其中一名女子。

女子成功把男子推開後，該名男子又轉而攻擊另外一女，就在2人試圖阻擋男子攻擊時，身旁的6隻寵物犬，為了保護主人開始攻擊男子。

從目擊者拍攝的影片中可看到，男子被6隻不同品種大小的狗狗吠叫追趕，其中一隻體型較大的澳洲牧羊犬還撲到男子腿上狠狠咬了一口，最後撕下褲子一塊布，男子則一路慘叫並且逃跑。

警方表示，目前凶嫌仍在逃中，其身上穿著黑色運動褲、白色襪子、拖鞋、灰色帽T與揹著一個藍色背包，希望有民眾能幫忙提供線索。

關鍵字： 墨爾本襲擊寵物犬性侵公園女主人紐澳要聞

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