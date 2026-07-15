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民宅通報藏超兇狠惡犬　救援員靠近卻見「2萌犬討摸」真相鼻酸

民宅通報藏超兇狠惡犬　救援員靠近卻見「2萌犬討摸」真相鼻酸。（圖／翻攝自TikTok／@acowolcott）

▲女原本預期凶狗，到了現場卻十分意外。（圖／翻攝自TikTok／@acowolcott）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名動物管制官員接到報案，有民眾稱一隻「很有攻擊性」的流浪狗躲藏在民宅地基下方空間，官員原本以為會是一起棘手案件，沒想到前往現場發現流浪犬完全不凶狠，真相令人鼻酸。

通報凶狠惡犬霸佔地下空間　白狗反應讓救援員驚訝

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當地動物救援中心Fresno Humane Animal Services接到報案，得知有一隻白色流浪犬住在某棟民宅的地下空間中已經一段時間，而且很有攻擊性，希望他們能夠幫忙處理。

動物管制官員沃爾科特(Priscilla Wolcott)原本預期，案件可能會比較棘手，沒想到當她做好心理準備抵達現場時，發現流浪犬看起來一點都不凶猛，見到他們完全沒有低吼或是露牙，只是安靜趴在泥地上。

@acowolcott Called out for an “aggressive stray” living under a house… turned out she was just a scared mama protecting her babies. ???? 2 little puppy heads popped out from under the house and mama never showed a single sign of aggression. She was so sweet and clearly doing everything she could for her babies. Also a friendly reminder to Spay and neuter your pets. It saves lives before they end up surviving under houses like this, in orchards, or on the streets like many still currently are. #fyp #foryoupage #animalrescue #animalcontrol #puppiesoftiktok ♬ original sound - Mac Miller

狗媽凶狠偽裝是為了保護孩子　親人小狗翻肚討摸

就在沃爾科特試圖靠近流浪犬並且安撫時，狗狗身後突然跑出2隻可愛小狗，2隻小狗非常友善，甚至主動翻肚討摸，親人的模樣讓她明白，原來狗媽所謂的「很有攻擊性」是為了保護孩子們，而且雖然生活環境很辛苦，狗媽仍把2隻小狗照顧得圓滾滾地，看起來健康又有活力。

突來的狀況讓沃爾科特改變計畫，改將3隻狗狗都成功哄進狗籠中帶回安置，狗媽後來被取名為Sky，2隻小狗則為Cloudy和Sunny，目前狗媽與Cloudy都已經成功獲得收養，相信充滿活力又有些傻呼呼的Sunny很快就能找到新家。收容所同時呼籲民眾，若是發現需要幫助的動物請立即通報，或許能幫助改變牠們的命運。

關鍵字： 流浪犬母犬狗媽收容所Fresno Humane Animal Services加州

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