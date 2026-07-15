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喜迎黑腳企鵝寶寶潮　北市動物園人工孵化6隻

喜迎黑腳企鵝寶寶潮　北市動物園人工孵化6隻。（圖／臺北市立動物園提供）

▲台北市立動物園發布資訊，園內溫帶動物區的黑腳企鵝迎來一波寶寶潮。（圖／臺北市立動物園提供）

文／中央社

台北市立動物園搭上暑假，今天發布資訊，園內溫帶動物區的黑腳企鵝迎來一波寶寶潮，有6隻陸續人工孵化成功，等牠們褪下灰絨毛，就會加入企鵝館跟遊客相見。

台北市立動物園說，這6隻黑腳企鵝寶寶由4對不同的親鳥誕下，第一隻破殼的寶寶已1個多月大，體型明顯比其他企鵝寶寶大上許多，也開始換毛；最小的寶寶6月22日破殼，當時雖不到手掌大，已不時發聲討食，十分可愛。

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動物園透露，黑腳企鵝寶寶們在孵化室破殼後，送回目前作為企鵝幼兒園的企鵝館作業區，由保育員人工哺育，每天需要多次一隻隻抱出來秤體重、觀察外觀及活力，並依體型大小餵食魚肉塊或泥來細心照料。

喜迎黑腳企鵝寶寶潮　北市動物園人工孵化6隻。（圖／臺北市立動物園提供）

▲動物園5月中旬到6月底陸續迎來的6隻黑腳企鵝寶寶，第一隻破殼的寶寶已經1個多月大。（圖／臺北市立動物園提供）

動物園說，黑腳企鵝寶寶約3個月大時，會褪去保暖的淺灰色絨毛，換上適合下水的灰黑色貼身羽毛，步入亞成鳥階段。保育員將依據牠們的游泳能力、進食技巧及健康狀況，讓牠們慢慢融入黑腳企鵝大群體，暑期週六夜間延長開放時段，有機會在企鵝館見到牠們。

動物園補充，黑腳企鵝被國際自然保育聯盟紅皮書列為瀕危物種，動物園透過精進繁殖技術，來維護其域外族群的個體數與基因多樣性，近年採用人工孵化、育雛來提高企鵝雛鳥的育成率，今年也不例外，於5月中旬到6月底陸續傳來好消息，計孵化出6隻，目前園內的大家庭成員已超過40隻。

關鍵字： 黑腳企鵝動物園人工孵化企鵝寶寶臺北市立動物園

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