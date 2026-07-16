人咧？領角鴞展示「瞬間消失術」　鏡頭一移馬上不見鳥影

▲網友晚上出門，巧遇保育類領角鴞。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友陳小姐晚上出門時，在路上巧遇了一隻出來趴趴走的領角鴞，興奮地拿出手機錄影紀念。沒想到視線只是稍微移開，回到原位時牠已經悄悄飛走，安靜到甚至連拍翅膀的聲音都沒聽到，行動安靜迅速彷彿就像是憑空不見了一樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲站在馬路上一臉呆萌。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

鏡頭才離開一秒 領角鴞秒開瞬移技能

影片中領角鴞停在馬路中央，一臉呆萌的看著遠處的人類，彷彿在思考自己現在該怎麼辦。激動的原PO則忍不住跟牠打招呼，比手畫腳展示領角鴞現在離自己有多近，不過還是有保持距離避免嚇到這位稀客。然而畫面才剛離開不到一秒鐘，領角鴞就展示了什麼叫「瞬間消失術」，一眨眼就消失在夜色中，讓原PO也當場傻眼「牠人咧？」

靜音翅膀讓獵物聽不到

領角鴞在台灣屬於2級保育類，是生活環境非常接近人類的貓頭鷹。而牠能夠如此安靜地起飛，當然不是真的會「瞬間移動」，而是仰賴貓頭鷹獨特的羽毛構造。牠們翅膀前緣具有名為「繖」的特殊構造，在顯微鏡下就像一把細梳，能改變空氣流動時產生的音頻，避開人類與獵物的聽覺範圍達到靜音的效果。

▲在動物園裡生活的野生領角鴞。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）