ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

人咧？領角鴞展示「瞬間消失術」　鏡頭一移馬上不見鳥影

▲網友晚上出門，巧遇保育類領角鴞。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友陳小姐晚上出門時，在路上巧遇了一隻出來趴趴走的領角鴞，興奮地拿出手機錄影紀念。沒想到視線只是稍微移開，回到原位時牠已經悄悄飛走，安靜到甚至連拍翅膀的聲音都沒聽到，行動安靜迅速彷彿就像是憑空不見了一樣。

▲。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲站在馬路上一臉呆萌。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

鏡頭才離開一秒　領角鴞秒開瞬移技能

影片中領角鴞停在馬路中央，一臉呆萌的看著遠處的人類，彷彿在思考自己現在該怎麼辦。激動的原PO則忍不住跟牠打招呼，比手畫腳展示領角鴞現在離自己有多近，不過還是有保持距離避免嚇到這位稀客。然而畫面才剛離開不到一秒鐘，領角鴞就展示了什麼叫「瞬間消失術」，一眨眼就消失在夜色中，讓原PO也當場傻眼「牠人咧？」

靜音翅膀讓獵物聽不到

領角鴞在台灣屬於2級保育類，是生活環境非常接近人類的貓頭鷹。而牠能夠如此安靜地起飛，當然不是真的會「瞬間移動」，而是仰賴貓頭鷹獨特的羽毛構造。牠們翅膀前緣具有名為「繖」的特殊構造，在顯微鏡下就像一把細梳，能改變空氣流動時產生的音頻，避開人類與獵物的聽覺範圍達到靜音的效果。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲在動物園裡生活的野生領角鴞。（圖／有點毛毛的／陳霜廷提供）

關鍵字： 領角鴞貓頭鷹保育類靜音飛行夜間生態

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【火海畫面曝】彰化家具倉庫大火！狂燒10小時2人嗆傷送醫　

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！　前前後後動作超喜感

鏟屎除臭交給科技！東森寵物推「智慧貓砂機」　留給主子陪伴時間

颱風天街上只有「人柴兩溼」　一屁股坐下打死不走

雨停趁機放風！薩摩耶被吹成「潦草汪」　臉都變型依然笑嘻嘻

颱風天「藍鵲災民」躲陽台避雨　全身溼答答狼狽理毛

吃布丁被「渴望小狗眼」緊盯！　下巴饋桌上爸爸壓力山大

巴威太強！散步風大到「連狗都傻眼」　被吹到變形滿臉問號

等不及了！法鬥想逛寶雅「跟店員談判」　用手勢溝通還拿早餐誘惑

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

收編一個月被退！小貓沮喪回中途　貓媽和妹秒包圍「狂親親安慰」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

歐告照鏡子認不出自己　氣噗噗對著鏡中狂吠

小狗見郵差超開心啦　超萌小跳步收信融化網友

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

梅花鹿柵欄縫探頭等餵食　下秒聰明喬角度把頭跟鹿角縮回去

橘貓和阿金一起長大　同毛色兄妹「同框背影」網融化：根本雙胞胎

毛孩來找家！東森寵物「新莊認養會」登場　面對面尋覓新家人

竟然不是貓！消防員見「無助阿金」卡樹上　救援傻：怎麼上去的

人咧？領角鴞展示「瞬間消失術」　鏡頭一移馬上不見鳥影

3個月大賓士貓被偷莫名變「銀行大盜」　男子行搶前逼櫃員幫抱貓

少子化與缺工加速進入機器人時代　黃志芳：日本高端實力值得學習合作

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

《大橫峰土地公的故事》新書發表　記錄航空城開發土地公搬遷

大便出現「4種狀況」快去看醫生！　醫示警：真的不要裝沒看到

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」！　她4小時後才發現：我要瘋了

金錢豹袁昶平認罪獲准2000萬交保　中院2大理由曝光

樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊感受地方文化魅力

桃園暑期兒童藝術特展「一樣不一樣」　探索差異與共融

第33屆靈鷲山水陸空大法會主題「普施安世」　7/22桃園巨蛋啟建

運用北捷轉移兵力　憲兵強化機動部署作戰能量

寵物動物熱門新聞

收編一個月被退回中途　沮喪小貓被貓家人安慰

竟然不是貓　消防員發現「無助阿金」卡樹上

領角鴞展示消失術　瞬間不見鳥影

橘貓和阿金一起長大　「同框背影」網融化

法鬥想逛寶雅　店員用手勢努力溝通

民宅通報藏超凶狠惡犬　救援員靠近傻眼

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

服務犬落榜　退役拉拉堅持當主人小幫手

敷面膜睡覺　阿金爽爽的泡澡狗生

陽台冒出變色龍　走路魔性跳恰恰

3個月大賓士貓被偷　莫名變「銀行大盜」

等不及吃餅乾...　小黑柴急跺腳

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

小松鼠被救援　連續8年探望恩人

讀者迴響

熱門新聞

收編一個月被退回中途　沮喪小貓被貓家人安慰

竟然不是貓　消防員發現「無助阿金」卡樹上

領角鴞展示消失術　瞬間不見鳥影

橘貓和阿金一起長大　「同框背影」網融化

法鬥想逛寶雅　店員用手勢努力溝通

民宅通報藏超凶狠惡犬　救援員靠近傻眼

汪汪分離焦慮　飼主用假室友哄狗

服務犬落榜　退役拉拉堅持當主人小幫手

敷面膜睡覺　阿金爽爽的泡澡狗生

陽台冒出變色龍　走路魔性跳恰恰

3個月大賓士貓被偷　莫名變「銀行大盜」

等不及吃餅乾...　小黑柴急跺腳

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

小松鼠被救援　連續8年探望恩人

6個月大棄汪見志工靠近　秒伸掌保護貓同伴

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

歐告照鏡子認不出自己　氣噗噗對著鏡中狂吠

歐告照鏡子認不出自己　氣噗噗對著鏡中狂吠

小狗見郵差超開心啦　超萌小跳步收信融化網友

小狗見郵差超開心啦　超萌小跳步收信融化網友

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

柴柴邀玩傳接球　每個人都照顧到了XD

梅花鹿柵欄縫探頭等餵食　下秒聰明喬角度把頭跟鹿角縮回去

梅花鹿柵欄縫探頭等餵食　下秒聰明喬角度把頭跟鹿角縮回去

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面