收編一個月被退！小貓沮喪回中途　貓媽和妹秒包圍「狂親親安慰」

▲被退回小貓模樣十分委屈。（圖／翻攝自TikTok／@abrakay）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻原本找到收養家庭的小貓，沒想到一個月後就被退回原本的中途家庭，突如其來的變化讓小貓很沮喪難過，幸好當初一起在中途內安置的貓媽和妹妹還在，牠們溫暖地給予這隻受傷小貓安慰，溫馨畫面感動許多網友。

被退回打擊太大 沮喪小貓獲貓家人安慰

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擔任中途媽的女網友@abrakay分享，當初她收容了這3隻需要幫助的流浪貓家庭，其中一隻順利獲得收養後，她正在努力幫另外2隻貓咪尋找新家時，沒想到傳出收養貓咪被退回的心碎消息。

小貓被退回後似乎受到了不小的打擊，神情看起來十分落寞，幸好當初一起被安置的貓媽與妹妹立刻就認出牠，2隻貓包圍著牠不停舔舐，似乎用行動在安慰牠，「沒關係，我們在你的身邊」。小貓後來還一頭鑽進貓媽懷中，一副很委屈的樣子。

小貓間的溫馨互動讓許多網友感動留言，「牠回到牠真正的家了」、「真高興牠能回到媽媽和妹妹身邊」、「看完覺得很可愛又有點感傷」、「希望有人能一起收養這3隻貓咪」。

其實貓咪擁有良好的記憶能力，尤其是對自己的孩子與手足，都會留下很深刻的印象。小貓被退回雖然可憐，不過@abrakay表示，她還是很開心看到這隻小貓回來了，因為這代表著她有機會能幫小貓找到一個真正充滿愛的家。