3個月大賓士貓被偷莫名變「銀行大盜」　男子行搶前逼櫃員幫抱貓

▲待領養小貓莫名參與了搶劫事件。（圖／翻攝自Beltsville Community Cats）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州寵物店一隻正待等待領養的賓士貓莫名成了銀行大盜，一名男子在前往銀行犯案前，先去寵物店把小貓偷走，後來還將小貓作為聲東擊西的犯罪工具，幸好警察接獲報案很快就抵達現場將男子逮捕，小貓也安全被找到。

寵物店小貓被偷 竟成了銀行大盜

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事件13日上午10時40分左右發生在馬里蘭州貝茨維爾(Beltsville)，當地貓咪救援機構Beltsville Community Cats發文，一名男子先是從寵物店Pet Supplies Plus偷走一隻只有3個月大，叫做Magnolia的賓士貓，後來就前往銀行搶劫。

志工表示，他們接獲寵物店員來電得知Magnolia被偷時，現場來了大批警察，一開始還覺得警察為了小貓失竊案也太大動作了吧，後來才知道原來男子偷了小貓後就去搶銀行。

唯一只會偷擁抱 小貓洗刷罪名等待收養中

根據警方消息，男子抱著Magnolia進入銀行後，先是要求銀行櫃員幫忙抱著小貓，隨後遞給櫃員一張紙條，上面寫著要搶劫所有現金的訊息，幸好警方很快就抵達現場將人逮捕。

寵物店員表示，犯案男子事發前幾乎每天都會出現在寵物店，並且跑去看Magnolia。志工表示，Magnolia結束牠短暫的「犯罪生活」後，如今已回到安全的地方，仍在尋找新家的牠，唯一會偷的東西只有零食、玩具和擁抱。