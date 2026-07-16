竟然不是貓！消防員見「無助阿金」卡樹上　救援傻：怎麼上去的

▲消防員從樹上救下黃金獵犬。（圖／翻攝自Facebook／Gladwyne Volunteer Fire Company ）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州近來接獲一起離奇救援案件，原本以為又有貓咪受困在大樹上，沒想到抵達現場一看，卡在樹上的竟然是一隻黃金獵犬，罕見情況讓所有人都看傻了眼，消防員笑稱，「我們很常處理貓卡在樹上的案件，但狗狗還是第一次呢」。

周圍被濃密樹叢包圍 黃金獵犬離奇卡樹上

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賓州格拉德溫(Gladwyne)當地消防隊Gladwyne Volunteer Fire Company在臉書上發文，13日時他們接獲了一起罕見報案，一隻叫做賓利(Bentley)的黃金獵犬竟然受困在大樹上。

消防員抵達現場看到，賓利站在一棵高聳大樹上，且周圍還被大量濃密的灌木樹叢包圍，所處的環境十分危險，而且令人完全想不透狗狗到底是如何把自己卡上去的。

消防員最後架了一個很長的梯子，1人在下面幫忙固定梯子，另1人爬到高處救狗，好不容易抵達賓利所在的位置。消防隊表示，事件沒有造成任何人員與狗受傷，故事曝光後吸引大量網友留言，「牠是不是想站高一點找回家的路」、「今年最有原創性的救援故事」、「傻狗狗，你不是貓咪啊」、「樹上可能有牛排吧」。