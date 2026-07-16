毛孩來找家！東森寵物「新莊認養會」登場　面對面尋覓新家人

▲東森寵物將於 7 月 18 日在新莊旗艦店溫馨舉辦「牽手一輩子」愛心認養會，多隻乖巧健康的狗狗期待與溫暖的家庭相遇。（圖／東森寵物提供，下同）

記者賈沐蓉／綜合報導

東森寵物將於7月18日下午2點至6點，在新莊旗艦店舉辦「愛心認養會」，邀請民眾一起替流浪毛孩尋找新家庭。活動現場將有多隻犬隻開放認養，包括法鬥、博美、柴犬、瑪爾濟斯與貴賓犬等，希望透過面對面互動，讓更多人認識牠們的個性與生活習慣，也為毛孩找到能長久陪伴的飼主。

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這次參與認養的狗狗各有特色，像是親人活潑的法鬥「派大星」、蓬鬆可愛的博美「北新」、笑容療癒的柴犬「小木偶」，以及瑪爾濟斯「小精靈」、貴賓犬「史努比」與「小天」等。主辦單位表示，所有犬隻已完成結紮、晶片植入、狂犬病疫苗、預防針、血液檢查與四合一篩檢等基本醫療照護，認養人僅需負擔4000元醫療補貼費用，後續相關款項也將投入流浪動物救援。

同時東森寵物也公布認養條件，領養人需年滿25歲，並具備穩定生活與經濟能力，同時承諾不長期關籠或放養犬隻，外出時需繫牽繩。認養後須定期回傳生活照片，經半年至一年追蹤觀察後，才會正式完成犬隻資料移轉，讓領養人與毛孩在法律上真正成為真正的一家人。

▲（圖／東森寵物提供，下同）

配合活動，東森寵物也推出多項限定優惠。當天下載並使用APP消費，可享滿千折百；現場販售的「森悅毛系列寵物保健品」祭出買3送1、買5送2方案。成功認養者還可獲得毛孩用品禮包，另外申辦金卡會員，也能獲得「益菌革命」相關贈品，數量有限送完為止。

▲活動當天驚喜不間斷！除了超萌狗狗認養，東森寵物更推出當日消費滿千折百、認養成功送愛心大禮包，以及森悅毛系列保健品買3送1等精采好康，與家長一起守護毛孩健康（圖／東森寵物提供，下同）

【東森寵物「牽手一輩子」愛心認養會活動資訊】

• 活動時間｜ 2026 年 7 月 18 日 (六) 14:00－18:00

• 活動地點｜ 東森寵物 新莊旗艦店（新北市新莊區中正路 2 號 / 思源路與中正路交叉口）

• 交通資訊｜ 捷運頭前庄站，步行約 10 分鐘即可抵達（附近設有收費停車場）

• 線上活動與會員資訊｜

o 7/18東森寵物愛心認養會活動詳情：https://www.etipets.com/article/397

o 東森寵物暑期寵物美容活動：https://www.facebook.com/share/v/1F5Wmrc5Nt/?mibextid=wwXIfr

o 東森寵物金卡／銀萌卡說明：https://www.etipets.com/article/317

【關於東森寵物】

東森寵物，最方便的一站式寵物連鎖通路，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過200位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過60名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於為所有寵物及其飼主提供最優質的產品與服務。通過創新和關懷，我們讓每一個寵物都能享受幸福美滿的生活。

