橘貓和阿金一起長大　同毛色兄妹「同框背影」網融化：根本雙胞胎

▲貓狗同框背影，令許多網友感動。（圖／翻攝自TikTok／@kenzlynnb）

記者李振慧／綜合報導

許多人常常以為貓狗很難和平相處，然而一段在網路上爆紅的貓狗影片，卻徹底打破大眾的刻板印象。一隻叫做路易(Louie)的橘貓與黃金獵犬露西(Lucy)從小一起長大，主人分享牠們從還是幼崽到如今長大仍一起相伴的畫面，溫馨景象融化許多網友的心。

一看就知道是兄妹 同毛色貓狗並肩看風景超萌

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影片中顯示，相同毛色與身形的路易與露西，肩並肩站在草地上，一同靜靜望著前方風景，畫面宛如童話故事一般美好。接著鏡頭一轉，2隻毛孩仍然用著幾乎一樣的姿勢欣賞著風景，只是隨著時間過去，身為黃金獵犬的露西身形長大了許多，但不變的是2隻毛孩間的友情。

溫馨影片讓許多網友感嘆，「毛色好像，看起來真的是一家人」、「不用測DNA，這對兄妹真是太可愛了」、「貓狗雙胞胎」、「這也太可愛了吧，不曉得貓咪是不是會想，為什麼狗狗長這麼大，我怎麼都沒長」、「請幫牠們拍一部動畫電影」。

女主人在其他影片中透露，當初他們是先飼養橘貓路易，後來擔心貓咪獨自在家太孤單，所以又養了露西，結果成為最棒的決定，2隻毛孩一拍即合，無論做什麼都要一起。