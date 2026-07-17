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看起來永遠像奶貓　收容所虎斑貓一直長不大竟是「罕見貓侏儒」

看起來永遠像奶貓　收容所虎斑貓一直長不大竟是「罕見貓侏儒」。（圖／翻攝自Instagram／thecatlvt）

▲小貓因為罹患罕見疾病，導致身形一直長不大。（圖／翻攝自Instagram／thecatlvt）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州動物收容所一隻叫做Silver Stub的小貓，被發現體型嬌小像是奶貓的牠，實際年齡其實比外表年長許多，本來以為小貓可能是甲狀腺功能異常，沒想到竟然是罹患罕見的貓侏儒症。

外觀看起像奶貓　中途媽意外發現小貓罹罕病

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原本被收容在維吉尼亞州北部當地動物收容所Prince William County Animal Shelter的虎斑貓Silver Stub，被安排到女子愛倫(Ellen Carozzo)家寄養時，身為獸醫助理的愛倫，第一次見到Silver Stub，立刻察覺到小貓的實際年齡似乎比外觀年長。

愛倫與醫療團隊為Silver Stub抽血檢查後，發現Silver Stub罹患了在貓咪身上非常罕見的腦下垂體性侏儒症，因為體內無法分泌足夠的生長激素，導致身體發育停滯，永遠維持幼貓般的嬌小體型。

愛倫向Love Meow網站表示，Silver Stub雖然體型特別嬌小，但個性活潑、對世界充滿著好奇心，和其他貓咪也都相處得很好，是一隻很有自信的貓咪。

愛倫相信，Silver Stub的情況是可以治療的，目前與團隊正在讓小貓接受專門的生長激素治療，希望能幫助小貓增強體能、改善健康狀況，同時也計畫未來將研究結果發表在醫學期刊中，以幫助世界上其他像Silver Stub一樣的小貓。

關鍵字： 奶貓寵物貓侏儒症收容所SilverStub

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