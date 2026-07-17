企鵝「集體爆毛」太呆萌！遊客看傻　台中海洋館喊：不是生病

記者游瓊華／台中報導

台中海洋館企鵝展區近期企鵝集體「大爆毛」，而且行動變少、不太下水，引起遊客熱議，一度讓人擔心企鵝是否生病或緊迫。館方澄清，這其實是麥哲倫企鵝正進入一年一度的自然換羽期，目前已有一隻完成換羽，其餘五隻陸續進行中。

▲台中海洋館企鵝展區近期企鵝集體「大爆毛」，館方透露，換羽就是牠們每年為自己更新這套裝備。（圖／台中海洋館）



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台中海洋館表示，企鵝的羽毛就像一件天然的Gore-Tex外套，外層防水擋風、內層鎖住空氣保暖；換羽就是牠們每年為自己更新這套裝備。

台中海洋館指出，企鵝的羽毛是一套精密的禦寒系統。外層羽毛短而緊密，能阻擋海水與冷風；平日企鵝理毛時會將尾脂腺分泌的油脂塗抹在羽毛表面，強化防水；而內層羽毛則負責留住空氣，再搭配皮下脂肪維持體溫，三層結構就像一件天然的防水保暖外套。隨著一整年游泳磨損，這件「外套」的防護力也會下降，因此企鵝每年都需換羽一次。

▲台中海洋館指出，企鵝的羽毛是一套精密的禦寒系統。（圖／台中海洋館）



台中海洋館也提到，企鵝的換羽期約莫持續二至三週。在新羽毛尚未更新完畢前，企鵝的防水與保溫效果都會打折扣，因此大幅減少甚至暫停下水，行動量也隨之降低，直到新羽毛層完整長成，恢復防水功能後才會再次入水悠游。

館方也提醒，企鵝是群居生活的鳥類，會透過獨特叫聲辨認同伴與雛鳥，換羽期間對環境變化與聲音更為敏感。呼籲訪客觀察之餘放低音量、避免拍打缸體，讓企鵝安心換羽，以免影響牠們接下來一整年的「羽量」。