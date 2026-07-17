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自己拒絕被收編　流浪貓媽「把孩子託給信任人類」天天隔窗探望

自己拒絕被收編　流浪貓媽「把孩子託給信任人類」天天隔窗探望。（圖／翻攝自TikTok／@allbysassa）

▲貓媽時常回來探望孩子。（圖／翻攝自TikTok／@allbysassa）

記者李振慧／綜合報導

並非所有浪貓都能擁有一個家，然而一隻流浪貓媽卻用自己的方式幫孩子爭取幸褔生活。國外一名女子分享，一隻喜歡在戶外生活的流浪貓，雖然自己不願意被人類收編，卻把孩子託付給她，時常出現在窗戶外探望孩子的近況，感人畫面讓許多網友動容。

貓媽把孩子託給信任人類　時常隔窗探望

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時常在網路上分享照顧社區浪貓影片的女子莎夏(Sassa Esmith)，近來在網路上表示，她照顧過的流浪貓Galadriel生下孩子後，因為信任她，所以願意讓她將小貓帶回家照顧，後來取名為Greyvi。

@allbysassa Galadriel, the powerful mama you are. I hope for the day you let me save you too until then I’ll give you paradise outside???? #catsoftiktok #kittensoftiktok #catcolonycaretaker #tnr #cat ♬ original sound - €

影片中可看到，Galadriel雖然自己無法成為家貓，但牠沒有忘了孩子，時常會隔著窗戶來探望已經健康長大的Greyvi。溫馨影片獲得250多萬點閱，許多網友深受貓媽的母愛感動，但也有人不解，詢問莎夏為何不連貓媽一起收編。

莎夏表示，其實當初她有連Galadriel一起捕獲，並且作了絕育手術，但由於貓媽已經習慣生活在戶外，不喜歡當一隻室內貓，才留下孩子離開，或許在大眾眼中Galadriel很可憐，但並不是每隻流浪貓都喜歡生活在室內，強迫牠們反而可能會造成壓力。或許對Galadriel來說，能繼續當隻自由自在的戶外貓才是更幸福的生活方式。

關鍵字： 流浪貓貓媽母愛託孤Sassa EsmithGaladriel

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