保護瀕絕石虎！彰化東外環340米「救命鐵網」完工啟用

▲東外環道石虎防護網完工啟用。（圖／彰化工務段提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號和美南下匝道及東外環道路段，發生石虎慘遭「路殺」事件，為搶救瀕臨絕種的台灣石虎，公路局彰化工務段近期於台74甲線東外環道完成「護虎」防護工程，除設置告示牌提醒用路人減速慢行外，更在石虎頻繁出沒的8K處兩側，各架設長達170公尺的鐵網圍籬，防止石虎與水鹿誤闖快車道，釀悲劇發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東外環石虎遭路殺。（圖／ETtoday資料照）

八卦山脈是石虎重要的棲息熱點，但近三年路殺通報數量卻不降反升：2022年共4件、2023年3件，2024年飆升至7件，死傷地點多集中於濁水溪、貓羅溪沿岸，以及東外環道與國道三號和美交流道周邊。其中，花壇鄉東外環道8K處曾有石虎遭撞擊後頭部重創、吐血身亡；去年2月亦再度傳出石虎雙眼爆裂、陳屍路肩的慘劇。

由於石虎為台灣特有亞種夜行性貓科動物，擅長攀爬，多棲息於樹洞或岩穴，夜間外出覓食時極易遭高速車輛輾斃，八卦山區仍有穩定族群，但道路切割棲地已構成嚴峻生存威脅，令保育人士痛心不已，頻頻向相關單位請命搶救。

▲東外環道石虎防護網完工啟用。（圖／彰化工務段提供）

為此，工務段特別選定此熱點設置鋼製防護網，工程已於昨日全數完工，不僅能導引石虎避開車道，也能同步減少水鹿竄出引發的交通意外，是兼顧生態保育與用路安全的關鍵措施。雖然防護網已設置，但仍仰賴駕駛人配合，行經東外環道及國道三號和美匝道時務必遵守速限、讓台灣石虎得以生生不息。