高溫散步熱衰竭！ 離世法鬥想回來：我連名字都想好了呢

▲4歲的法鬥「妹妹」是爸爸媽媽心中的小公主。（圖／妹妹媽媽提供）

文／柚子貍

夏天的高溫，簡直要將人融化，對於散步中的狗狗而言更是潛藏的危機。法鬥妹妹跟著主人到南部問事，中途在通風的推車裡散步了5分鐘，突然開始躁動，一下想跳下推車，一下又翻來覆去。主人趕緊用濕毛巾幫牠降溫並抱進有冷氣的車內，本來看似恢復正常，但怎料車開到一半，回頭卻發現妹妹不但失禁，且已失去意識，送醫後仍無力回天，醫師判定熱衰竭。

妹妹只有四歲，從繁殖場被救援出來到這個家也才一年多，但爸爸媽媽早已把牠當成公主般疼愛。因此離世後，爸爸媽媽遲遲捨不得將牠火化，而妹妹似乎也捨不得離開，靈體一直留在家裡。因為爸爸有陰陽眼，每天都看得到祂，還會跟媽媽說：「欸，妳怎麼老是踩到牠啦！」、「牠去找妳了，妳睡覺不要壓到牠喔！」讓看不到靈體的媽媽既擔心又心疼，深怕自己不小心傷到祂。

就在溝通前幾天，媽媽告訴我，她也看到妹妹在家裡了，而且還不只一次。我問她，是因為太思念了嗎？媽媽才說，其實她從小也「看得見」，只是小時候因為害怕無形，因此刻意把這個能力關掉。我問她：「妳不會想為了看祂，試著再把能力打開嗎？」媽媽立刻搖頭說：「那也會連滿屋子的祖先一起看到，還是不要好了。」寧可來預約溝通。

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「媽媽好後悔那天帶妳出門，如果那天沒有帶妳出門，妳是不是現在還在我身邊？」這個「要是那天……就好了」的念頭，一個多月來不斷啃噬著媽媽的內心。

聽媽媽這樣說，妹妹心都揪在一起了。「媽媽，後悔就像一把刀，鋒利地割著妳的心。可是妳能不能把刀放下，把後悔放掉？」「生命的來去，不一定是因為這樣所以那樣。也有可能是因為先註定好我要在那個時候離開，妳才做出了那樣的選擇呀！」「就是先有我要去當人的果，才有我這趟離開的因啊！」我特地放慢速度，希望媽媽能聽懂。

▲妹妹因為意外過世，對此媽媽一直很後悔。（圖／妹妹媽媽提供）

「妹妹，妳是說，妳離開是因為要去投胎當人了嗎？」我繼續問。「嗯，我知道媽媽想生小孩，我想去搶這個機會」。「媽媽，這一生只是我靈魂進化前的中轉站，本來停留的時間就不會太長，重點是遇到了你們，享受了疼愛跟幸福，讓我有能力進化成為人。」「所以媽媽，你們是幫助我靈魂進化的人，不是把我生命帶走的人啦！」說到這裡，妹妹還不忘補上一句：「我可不想把這個好機會留給姊姊。」

姊姊，是年紀大牠14歲的紅貴賓。媽媽在妹妹去世前一兩週曾做過一個夢，夢見有隻狗狗過世後回來當她的女兒。「我一直以為是紅貴賓姊姊，怎樣也沒想到會是比較年輕的祂。」媽媽順著夢境問妹妹，願不願意回來當她的女兒，妹妹立刻開心地說：「媽媽，我連名字都想好了，我要叫佩佩。」

接著牠又問：「可是媽媽，如果我不是小女生，妳會因為這樣就不喜歡我嗎？」

媽媽說當然不會，因為爸爸一直希望生的是男生，只是因為那個夢，才想跟祂相約回來當自己女兒。「媽媽，但我怕等我去排隊的時候，前面已經有人在排妳的隊了。如果是這樣，妳就不只生一隻喔，要有心理準備嘿。」妹妹很可愛的用狗狗的單位來形容人類小孩。

讓我意外的是，媽媽竟回答祂：「我跟爸爸早就準備好要迎接雙胞胎了，因為我們打算做試管嬰兒。」而接下來媽媽分享的一段往事，更讓我起了一身雞皮疙瘩。

原來五年前，她曾失去過一個小男孩。當時她和先生不約而同做了一個雙胞胎夢，夢裡那個男嬰說：「我要等妹妹回來，再一起回家。」可是五年前，爸爸媽媽根本還沒有領養妹妹，為什麼夢裡的哥哥會提到有妹妹？難道真如妹妹所說，先有果才有因？離去是為了將來還要和哥哥一起回來？這個答案，也讓媽媽慢慢放下「是不是自己害死妹妹」的糾結。

但此時還在家裡徘徊的妹妹忽然提醒爸爸媽媽：「哎呀，如果我要投胎變成人類小孩，得先回去跟佛菩薩報到啊！」「一直待在家裡的話，要變成人類小孩會比較困難喔。」「其實我也捨不得你們，所以一直在等你們準備好。等你們願意祝福我，告訴我可以離開了，我才會安心離開喔！」

本來每天都還看得到寶貝靈體的爸爸，也終於答應會慢慢放下不捨，讓牠早日到彩虹橋完成報到。而媽媽則期待著有一天，妹妹能和那個等待多年的哥哥，一起回到這個家。

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★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

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