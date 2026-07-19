果園撿到「2隻外來種」強制收編！　帶回家被愛到圓滾滾

▲果農夫妻在田裡撿到流浪貓，乾脆強制收編。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在台南官田的果農夫妻，平時經營著一家生態友善的芒果園，2年前更是主動收編了兩隻「外來種」小幼貓。當時牠們出現在工具間裡，發現貓媽媽都沒出現於是決定把牠們全部打包帶走，從此開啟邊愛睏邊餵奶的奶爸奶媽生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩隻小貓疑似被母貓留在工具間，然後貓媽媽再也沒出現。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲由於叫聲越來越虛弱，於是兩人決定強制收編。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

半夜爬起來泡奶 兄妹倆被愛到膨脹

飼主與《ETtoday寵物雲》分享，剛開始照顧奶貓非常辛苦，跟小嬰兒一樣每幾個小時就要餵一次奶，大半夜爬起來餵更是稀鬆平常，幸好當時最忙的收成期已經結束才有餘力照顧。如今兩隻奶貓都已經健康長大，哥哥「小豆腐」最愛找媽媽撒嬌討摸，妹妹「小皮蛋」晚上最愛用踩踩外加呼嚕攻擊逼爸爸不要睡起來嗨，每天各種搞怪讓他們好氣又好笑。

▲剛開始每幾個小時就要餵一次奶，經常要半夜爬起來。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除了餵奶外還要催尿催便便。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2年後兩隻貓咪都健康長大，這位是哥哥小豆腐。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這位是妹妹小皮蛋。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

外來種變最愛家人 與野生動物和平共處

至於果園本身的生態也十分豐富，經常出現紅斑蛇、花浪蛇等蛇類、中國樹蟾、斑龜、白鼻心及各種鳥類，監視器甚至曾拍到食蟹獴家族來訪，夫妻倆也秉持著「尊重、共存、不打擾」的理念相處。至於兩隻「前外來種」被收編後則是每天乖乖宅在家，唯一的狩獵行為只有偶爾隔著玻璃撲撲壁虎。

▲正在隔著玻璃追殺壁虎的豆腐。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兩隻貓咪是全家最愛的小寶貝，收編後也保護了野生動物們。（圖／Thread@fatfatfarmer提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）