ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

起床呆？睡醒目睹「家裡一堆人」　海豹瞳孔地震超驚慌

▲海豹剛睡醒，看見家裡都是人滿臉問號。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）
記者賈沐蓉／綜合報導

網友mia前往大阪海游館參觀，來到斑海豹區時恰好目睹其中一隻剛起床，原本還舒舒服服躺在地上軟爛，甚至連眼睛都還沒張開，看見家裡全部都是人瞬間清醒，東張西望彷彿在思考現在是什麼情況。

▲。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲海豹：我是誰我在哪？（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

一覺醒來滿屋都是人　海豹原地呆愣

影片中，被人群嚇醒的牠一臉茫然，愣在原地瞳孔地震，滿臉問號的懷疑為什麼家裡這麼多人。其他幾隻海豹倒是很自在，游泳的游泳發呆的發呆，對窗外的兩腳獸們見怪不怪，就只有牠一臉驚慌失措。影片上傳到Threads後，更有人認出牠是叫做「Moya」的雄性斑海豹，經常出現在海游館官方的推特上。

▲。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲其他在活動的海豹們，已經很習慣遊客的存在。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

起床反應超有共鳴

Moya短短幾秒鐘從起床呆被嚇到手足無措的模樣，很快引起了許多網友的注意，「過年時睡過頭，睡醒發現親戚坐滿了客廳的感覺」、「你同事都在上班你還在睡」、「海豹：怎麼回事，這裡是哪裡」。

▲其他認真上班的海豹們，但我找不到右下的頭在哪裡。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

關鍵字： 海豹大阪海游館Moya萌寵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【伸手摸海龜全被拍】2男小琉球花瓶岩遭海巡查辦　最重罰30萬

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

果園撿到「2隻外來種」強制收編！　帶回家被愛到圓滾滾

高溫散步熱衰竭！離世法鬥想回來：我連名字都想好了呢

媽咪在客廳高歌「柴不想聽」　狂扯褲管阻止還用魔法攻擊

毛孩來找家！東森寵物「新莊認養會」登場　面對面尋覓新家人

人咧？領角鴞展示「瞬間消失術」　鏡頭一移馬上不見鳥影

陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！　前前後後動作超喜感

鏟屎除臭交給科技！東森寵物推「智慧貓砂機」　留給主子陪伴時間

颱風天街上只有「人柴兩溼」　一屁股坐下打死不走

雨停趁機放風！薩摩耶被吹成「潦草汪」　臉都變型依然笑嘻嘻

果園撿到「2隻外來種」強制收編！　帶回家被愛到圓滾滾

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

露營一起床　發現自己抱了一隻貓

企鵝「集體爆毛」太呆萌！遊客看傻　台中海洋館喊：不是生病

白鼻心一家過馬路　孩子「回馬槍折返」家長苦命追

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

傑克羅素梗玩到變馬來貘　洗完澡又衝去泥巴堆打滾

騎車鳥寶寶天降安全帽　趕都趕不走騎士大傻眼

起床呆？睡醒目睹「家裡一堆人」　海豹瞳孔地震超驚慌

川普簽署行政命令　對加拿大產品追加50％新關稅

「小琉球民宿老闆」急拐妹露餡！　才發現是新型租屋詐騙

2026水楊酸身體乳推薦　水楊酸身體乳除臭原理、正確用法一篇看懂

大陸謀未來、台灣補破網　兩岸公共議程的體制戰略困局

英新首相柏南與川普通電話　強調國防與安全承諾

熱帶擾動醞釀中　預測路徑曝

銀座「紅牌女公關」投資翻身！　30萬滾出1.2億

蔡阿嘎「無人聲援」3原因曝　一家人跟網紅圈超不熟

美軍增派F-16、F-35　數十架空中加油機已飛抵以色列

美伊戰爭衝擊美股！開高走低收黑307點　台指期夜盤漲317點

寵物動物熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

睡醒家裡一堆人　海豹瞳孔地震

法豆熱衰竭離世　想回來不後悔

服務犬落榜　退役拉拉堅持當主人小幫手

流浪貓媽把孩子託給人類　天天隔窗探望

領養的狗與過世汪長一樣　竟相驚人

看起來永遠像奶貓　虎斑貓罹罕見貓侏儒

企鵝「集體爆毛」！呆萌模樣曝　不是生病

收編一個月被退回中途　沮喪小貓被貓家人安慰

女飼主金貔貅突消失！竟是被柯基吞掉了

海科館「厭世五鯊」爆紅　翻白眼真相曝光

鼠寶洗到一半撞臉「老態羊咩咩」

橘貓突要求進屋　女開窗嚇：救了2條命

11歲貓困烘衣機4小時　1巧合奇蹟救命

讀者迴響

熱門新聞

果園撿到外來種　收編後愛到膨脹

睡醒家裡一堆人　海豹瞳孔地震

法豆熱衰竭離世　想回來不後悔

服務犬落榜　退役拉拉堅持當主人小幫手

流浪貓媽把孩子託給人類　天天隔窗探望

領養的狗與過世汪長一樣　竟相驚人

看起來永遠像奶貓　虎斑貓罹罕見貓侏儒

企鵝「集體爆毛」！呆萌模樣曝　不是生病

收編一個月被退回中途　沮喪小貓被貓家人安慰

女飼主金貔貅突消失！竟是被柯基吞掉了

海科館「厭世五鯊」爆紅　翻白眼真相曝光

鼠寶洗到一半撞臉「老態羊咩咩」

橘貓突要求進屋　女開窗嚇：救了2條命

11歲貓困烘衣機4小時　1巧合奇蹟救命

海獺拍手再搓臉　萌樣電翻百萬人

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

露營一起床　發現自己抱了一隻貓

露營一起床　發現自己抱了一隻貓

企鵝「集體爆毛」太呆萌！遊客看傻　台中海洋館喊：不是生病

企鵝「集體爆毛」太呆萌！遊客看傻　台中海洋館喊：不是生病

白鼻心一家過馬路　孩子「回馬槍折返」家長苦命追

白鼻心一家過馬路　孩子「回馬槍折返」家長苦命追

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

媽一開門驚見狗狗石化定格　超心虛眼神網笑翻

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面