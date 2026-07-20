起床呆？睡醒目睹「家裡一堆人」　海豹瞳孔地震超驚慌

▲海豹剛睡醒，看見家裡都是人滿臉問號。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友mia前往大阪海游館參觀，來到斑海豹區時恰好目睹其中一隻剛起床，原本還舒舒服服躺在地上軟爛，甚至連眼睛都還沒張開，看見家裡全部都是人瞬間清醒，東張西望彷彿在思考現在是什麼情況。

▲海豹：我是誰我在哪？（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



[廣告]請繼續往下閱讀...

一覺醒來滿屋都是人 海豹原地呆愣

影片中，被人群嚇醒的牠一臉茫然，愣在原地瞳孔地震，滿臉問號的懷疑為什麼家裡這麼多人。其他幾隻海豹倒是很自在，游泳的游泳發呆的發呆，對窗外的兩腳獸們見怪不怪，就只有牠一臉驚慌失措。影片上傳到Threads後，更有人認出牠是叫做「Moya」的雄性斑海豹，經常出現在海游館官方的推特上。

▲其他在活動的海豹們，已經很習慣遊客的存在。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

起床反應超有共鳴

Moya短短幾秒鐘從起床呆被嚇到手足無措的模樣，很快引起了許多網友的注意，「過年時睡過頭，睡醒發現親戚坐滿了客廳的感覺」、「你同事都在上班你還在睡」、「海豹：怎麼回事，這裡是哪裡」。

▲其他認真上班的海豹們，但我找不到右下的頭在哪裡。（圖／Threads提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）