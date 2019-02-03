貓咪突然2腳站「狐獴臉」看電視　媽嚇：到底在看什麼..

▲貓咪狐獴站。（圖／網友楊小鈴授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

好端端的突然盯窗戶想嚇死誰！飼主楊小鈴日前分享一段逗趣影片，這天她追劇追到一半，突然發現家裡的米克斯「襪襪」突然盯著電視，只用兩隻腳站起來，直接撞臉「狐獴」，滿臉認真的模樣讓馬麻忍不住當場驚呆，「你到底在看什麼？」

▲襪襪剛撿回家的模樣。

住在高雄的襪襪今年1歲半，是隻調皮搗蛋又聰明的米克斯，是被楊小鈴老公撿回來的流浪貓，「我老公是做紙類回收的司機，下雨的某天，工作的時候夾完紙堆，在水溝蓋上看到一隻疑似老鼠的東西，近看才發現是一隻貓。」於是將出生大約20天的奶貓襪襪帶回家，從此成為幸福一家人。

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▲▼襪襪從小跟哥哥感情很好。



「影片中的狀況其實從小到大都很常發生，只是剛好只有那一天有錄到！」楊小鈴表示，聰明的襪襪經常會模仿狐獴站姿，由於剛搬家，新家的電視比較反光，電視架設的也比較低一點，所以牠看到電視裡反射的自己，可能以為看到敵人或是有其他貓，才會看半天，「牠還在適應裡面那隻貓是誰XD」。

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這則逗趣的短片分享到貓咪社團之後，許多網友被襪襪的站姿給逗樂，紛紛留言笑說，「裡面有人吧？工讀生出來」、「沒事沒事～工讀生累伸個懶腰」、「某種邪教召喚儀式，你再等一下」、「刺青包兩隻手，也太兇了吧」、「狐獴出現了！」、「上輩子是袋鼠吧」、「倒三角身材超好的」、「 被貓耽誤的狐獴」。

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