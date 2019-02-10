一眼認定是家人！超派鵝子貼肩瞇眼撒嬌　媽笑：除了我牠都咬

▲寵物鵝趴在馬麻身上撒嬌。（圖／有點毛毛的／網友黃倩提供）



寵物小組／綜合報導

破殼出來看到的第一個人就認定是媽！日前一名飼主黃倩分享自家鵝子撒嬌的影片，只見公鵝「茉莉」趴在她的肩膀，瞇著眼睛享受摸摸服務，畫面相當溫馨可愛。但有眼尖的網友發現，這種鵝個性兇悍會追、人咬人，忍不住驚訝直呼，「牠怎麼這麼親人？」

▲▼茉莉從出生就是馬麻一手帶大，所以也最黏她。（圖／有點毛毛的／網友黃倩提供）



內容中可以看到，茉莉坐在馬麻的腿上，把頭緊緊貼在肩膀，舒服的瞇著眼睛，乖巧的模樣完全看不出來其實個「超派」的顧家鵝。飼主黃倩笑說，茉莉從破殼第一天就睡在床鋪，今生只認一個主人，面對她的時候非常甜心又愛撒嬌，「每次牠在我旁邊，都會往前一點才展翅，一方便怕打到我，一方面幫我扇風」，其他的人一律都是又咬又追，「我男朋友恨死這隻鵝了，因為每次靠近我，鵝都要追他哈哈哈」。

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▲▼鵝子還可以嬰兒抱。（圖／有點毛毛的／網友黃倩提供）

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影片貼出來短短2天累積將近4千人按讚，許多網友紛紛驚呼，「好棒喔！原來鵝也可以這麼萌Q」、「這個超兇的欸，我都被追著跑」、「鵝很兇欸XD」、「會追著人啄，而且那個高度剛好啄男生的小祖宗」、「太帥了！聽說鵝很兇，剛好可以當保鏢」、「太可愛了，舒服到瞇眼睛」。也有網友問到「鵝很護主顧家，想請問，妳男朋友還好嗎？」。

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