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不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了

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▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲禁令就是要用來打破的嘛～

社群中心／安琪

一直以來我姊都很想養狗，只是我媽覺得「養寵物就是一種責任」，不是一時性起就說想養就養的，再加上其實我媽沒有到很愛寵物。後來意外迎來了兩隻小幼幼：毛毛跟球球（只是毛毛後來意外過世），我也漸漸發現，原本對狗列了多條禁令的安琪媽，最後還是被乖巧如天使般的球球給收服了，所有禁令給打破了。

以下就是近2年來的被逐漸打破的禁令：

1.不能進屋內

我家有個空間蠻大的後陽台，但我媽有潔癖、不喜歡家裡有狗毛漫天飛，所以一開始不准球球進屋內，都是我們去後陽台陪牠玩。直到夏天的時候，天氣實在是太熱，在我的努力堅持之下，終於成功讓球球可以進來吹冷氣了，到後來我每天把狗放進屋內吹冷氣，我媽頂多念個一句「幹嘛放進來啦」，但也沒堅持要帶回後陽台了。

▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲小時候只有紙箱，還只能待在後陽台QQ

2.不能在屋內過夜

雖然安琪媽同意讓狗進屋吹冷氣了，但她認為夏天晚上外面涼爽，所以狗狗還是要回到後陽台睡覺，大概是到秋冬的時候吧，我跟我姊就不顧一切的堅持「外面實在是太冷了，狗一定要睡屋內」！從這一刻起，管它春夏秋冬、天冷、天熱還是颳風、下雨，球球再也沒有睡回後陽台過了。現在我媽有時經過，還會一邊幫球球蓋被子一邊說，「被被要蓋好，這樣才不會冷冷的齁～快快睡～」

3.不能上沙發

我們家之前換新沙發，雖然是特地選貓抓皮，但安琪媽就是怕被球球抓壞，所以不准狗上沙發，有時球球想要上來討摸摸，前腳才剛上沙發，我媽就發出「嗯~」的警告聲，後來就漸漸變成「洗完澡當天可以上沙發」，再變成「擦過身體就可以上沙發」了，以前只准在地上看我們吃飯，現在也變成一到吃飯時間，牠就會到沙發上的固定位置陪我們吃飯了。

▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲現在最喜歡的就是躺在沙發上睡覺XD

4.不能買零食、衣服

剛開始養狗的時候，安琪媽認為餵零食會太寵狗，反而讓狗狗變的挑食，但我跟我姊就是會狂買一堆潔牙骨、肉乾給球球，（反正牠喜歡快樂就好啊），直到後來有次去寵物展，安琪媽主動在挑零食，還反問我們說「欸買這給球球吃如何？」然後迅速挑了一堆立刻結帳！

另外，有次在等寵物計程車時，安琪媽主動對著球球說，「等等媽媽去買台車車給你好不好啊？這樣以後你就可以跟著我們到處玩了內～」嗯？等等，之前說買這些東西給狗太浪費的人是誰？

▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲現在有衣服、棉被、玩具、零食跟滿滿的愛，完全就是小公主的生活。

５.從來不摸狗

是的，球球進家門一年多來，其實安琪媽不太會主動摸狗的~一直到去年開始吧，安琪媽有時也會主動說「球球來，讓媽媽摸摸」，球球也是挺識相的，知道要討好家裡的老大，就會自己走過去、把頭饋在我媽的腿上、接著翻肚享受摸摸。後來安琪媽自己也有承認，原本沒那麼喜歡狗、也沒很愛摸狗的她，但「球球實在是太乖太可愛了」！

其實到後來，安琪媽也沒啥矜持了，有時還會覺得我爸鬧狗鬧得太凶，反而臭罵我爸「不要一直這樣弄球球啦」，然後球球挑食不吃飯的時候，我媽嘴上說「算啦就給牠放著，等到牠餓了自己就會去吃了」，但轉過身後，還是默默地拿零食塞給球球吃。

▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲那個之前說狗不准上沙發、不准進屋內、也從不摸狗的人，現在最喜歡叫狗來給她摸摸了XD

如果你以為經歷過了這些事，球球就會變成跟我媽感情最好的話，那就錯了！雖然球球一天跟我媽獨處的時間超過８小時，屎尿也都是我媽在撿，但牠心中最愛的還是我姊跟我，討摸摸先找我們、玩玩具先找我們、無聊寂寞時先找我們、想上廁所先找我們，畢竟牠是我捧著睡覺捧大的啊～

▲▼不准進屋、上沙發！媽列5禁令「從不摸狗」　還是被收服了。米克斯（圖／記者老嘉郡攝）

▲我這麼可愛，還有誰是我收服不了的呢～

關鍵字： 米克斯寵物毛小孩

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