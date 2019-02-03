塞馬桶後躲7天…溫柔乳牛汪「一步一步走出角落」找家中

▲尚恩是隻漂亮的乳牛色汪汪。（圖／※法國鬥牛犬※【杯家軍】授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



實習記者吳美依／採訪報導

現在暫居士林的黑白米克斯「尚恩」個性害羞又敏感，年紀不到2歲，卻已經歷坎坷的生活，在收容所、狗園以及中途之家都曾經停留過。現任的中途者「杯媽」接手至今近1個月，但是看著汪汪總是把自己塞進小小縫隙裡才能感到安全，也覺得非常捨不得，希望能幫孩子找到一個專屬的、永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲尚恩平常在家也總是塞在小縫隙之中。

杯媽向《ETtoday寵物雲》說到，尚恩待在收容所裡面的時候，看起來非常無法適應，害怕又膽怯的模樣引起志工注意。此時，一位「出資者」出現，將汪汪接出來並且送到狗園生活，後來又將毛孩送到中途之家，期盼能夠在海外找到送養家庭，「正當尚恩通過身體健康檢查時，對方卻說經濟能力不足，不再負責、放棄了。」

▲尚恩個性比較敏感、慢熟，需要多點耐心。

杯媽聽到這故事，實在不忍心讓毛孩又回到狗園，因此自願接手中途，「尚恩只要看到陌生人，就會馬上躲進任何塞得下身體的洞洞裡面，平常在家裡也總是窩在小縫隙或是角落。」她提到印象最深刻的一次，「牠躲在馬桶後面整整7天，絲毫不願意移動。後來發現，這孩子和同伴們能夠好好相處，但只要有『人』在場，就會立刻變回害怕的模樣。」

▲雖然害怕，但是尚恩仍然願意讓人摸摸、抱抱，非常乖巧。

幸好，情況正在逐漸穩定、好轉。杯媽回憶，這孩子來到家中半個月後，終於願意走到客廳，在她面前吃飯，「雖然尚恩比較敏感、慢熟，但其實既溫馴又漂亮，儘管害怕卻能夠讓人摸摸、抱抱，從來不會生氣或是咬人。」獸醫曾經建議用藥控制狗狗的情緒，但她實在很不希望走到這一步，因此仍在觀察，「我不急著送養，但是家裡14隻毛孩，很擔心無法好好地訓練牠。」

杯媽感慨地說，不知道這孩子究竟經歷過什麼樣的遭遇，才會對「人類」如此恐懼、害怕，但是她仍然相信，只要願意付出多一點耐心，一定能夠讓尚恩卸下心防，流露出內心溫柔可愛的一面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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