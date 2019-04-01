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霸王喵在家愛頂嘴！上車躲外套「折手手泛淚」　反差萌暈千人

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▲▼在家愛頂嘴！霸王喵去醫院躲外套賣萌　眼角泛淚光：不要打針。（圖／網友許綠洲授權提供）

▲阿肥平常在家是個小霸王，常常跟貓奴頂嘴。（圖／網友許綠洲授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

完美呈現在家一條龍，出外一條蟲！新北市土城區一名林先生日前收到領養人傳來的照片，先前送養的小橘貓「阿肥」長成小帥哥，不僅愛說話，動不動就爆氣頂嘴，擺起主子架式。前幾天領養人帶牠去醫院，才剛上車阿肥立馬躲進外套，折手手眼角泛淚，看起來楚楚可憐的模樣，和在家的小霸王姿態反差超大！

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▲▼在家愛頂嘴！霸王喵去醫院躲外套賣萌　眼角泛淚光：不要打針。（圖／網友許綠洲授權提供）

▲上車去醫院馬上賣萌XD

平時有在餵養的林先生在過年期間，發現平時餵養的母浪浪懷孕，在倉庫生下3隻小貓，其中一隻就是阿肥，「牠是3隻中比較有個性，總是帶頭想要越獄，非常聰明，所以交給領養人時有特別叮嚀，這隻很皮喔！還好領養人很疼愛阿肥，買了很多玩具給牠，不過飼主說，阿肥在家就是一個小霸王，跟牠說，這個不可以，那個不可以，牠擺出這種應嘴應舌的態度。」

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▲▼在家愛頂嘴！霸王喵去醫院躲外套賣萌　眼角泛淚光：不要打針。（圖／網友許綠洲授權提供）

▲▼阿肥是林先生在工作地方餵養的浪貓所生。

▲▼在家愛頂嘴！霸王喵去醫院躲外套賣萌　眼角泛淚光：不要打針。（圖／網友許綠洲授權提供）

直到幾天前，領養人帶阿肥去醫院打預防針，路途中原本的小小鴨霸王突然變得安靜，自己躲進外套裡不敢出來，折手手賣萌一秒網美，眼光還泛淚！好像在問說，「可以不要打針嘛～」，飼主將牠楚楚可憐的照片分享給林先生，讓他看了也忍不住笑說，「表情反差太大了吧！」

▲▼在家愛頂嘴！霸王喵去醫院躲外套賣萌　眼角泛淚光：不要打針。（圖／網友許綠洲授權提供）

▲阿肥現在擁有疼愛牠的家人，還多了很多自己的玩具。

這組「出門前後對比照」分享到貓咪社團，許多網友看了紛紛笑說，「小屁貓都是這樣的～習慣就好」、「可愛的戲精」、「真的是演變臉的戲精」、「怎麼那麼可愛啦」、「橘貓就是話多」、「我家的貓也是到醫院安靜的跟啞巴一樣」、「在家小霸王，出門淚汪汪」、「喵：我很乖，可以不要打針嗎QQ」。

關鍵字： 橘貓霸王話多醫院打針泛淚

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