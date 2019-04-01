「1家5口」全棄養大排水溝！　3幼汪險溺...狗媽哀哭全程守護

寵物小組／綜合報導

棄養又節育衍生成嚴重的流浪動物問題。知名救狗人士徐文良日前發現一窩母帶子的浪犬，「一家5口」被棄養在荒地，其中3隻幼犬掉進大排水溝，狗媽媽站在草堆徘徊，看著眼前水位逐漸升高，心急的悲鳴，讓徐文良氣得直呼，「你的狠心差點害死5條命！」

▲徐文良的救援團隊拿起網子將落水的小狗撈起來。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））



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臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前貼文寫道，前幾天下午，救援隊在一條大排水溝旁邊發現1隻狗媽媽和1隻幼犬，狗媽媽頸部掛有項圈，推測是遭到棄養，水溝裡還有3隻懵然無知的小狗害怕的躲在唯一一小塊空地哭叫。而大排水溝平常只要漲潮，水深可高達成人的高度，眼見水位慢慢升高，狗媽媽也著急的看著孩子不知所措，看到人靠近又急又怕，只能站在旁邊吠叫示威。

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▲母狗脖子上配戴項圈，疑似是被棄養在荒地，幼犬失足造入排水溝。



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徐文良的救援團隊趕緊用網子把3隻幼犬撈起，合力將警戒的狗媽媽放在孩子身邊團圓，帶回護生園照顧檢查身體。由於母狗身上掛有項圈，但身上卻掃不到晶片，無法查出棄養者的身分，讓徐大哥無奈向棄養者喊話，「才剛被丟就掉進水裡，如果沒有被發現，失去這幾條命你能心安嗎？」

針對無法追蹤棄養者身分，徐文良也表示，希望政府能嚴格控管棄養人不當的行為，積極做好寵物登記的相關配套措施，這樣才能減少流浪動物的衍生，以及浪狗追車問題或咬傷人的問題。