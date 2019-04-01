ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

「1家5口」全棄養大排水溝！　3幼汪險溺...狗媽哀哭全程守護

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

棄養又節育衍生成嚴重的流浪動物問題。知名救狗人士徐文良日前發現一窩母帶子的浪犬，「一家5口」被棄養在荒地，其中3隻幼犬掉進大排水溝，狗媽媽站在草堆徘徊，看著眼前水位逐漸升高，心急的悲鳴，讓徐文良氣得直呼，「你的狠心差點害死5條命！」

▲▼「1家5口」全棄養大排水溝！　3幼汪險溺...狗媽哀哭全程守護。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲徐文良的救援團隊拿起網子將落水的小狗撈起來。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前貼文寫道，前幾天下午，救援隊在一條大排水溝旁邊發現1隻狗媽媽和1隻幼犬，狗媽媽頸部掛有項圈，推測是遭到棄養，水溝裡還有3隻懵然無知的小狗害怕的躲在唯一一小塊空地哭叫。而大排水溝平常只要漲潮，水深可高達成人的高度，眼見水位慢慢升高，狗媽媽也著急的看著孩子不知所措，看到人靠近又急又怕，只能站在旁邊吠叫示威。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼「1家5口」全棄養大排水溝！　3幼汪險溺...狗媽哀哭全程守護。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

▲母狗脖子上配戴項圈，疑似是被棄養在荒地，幼犬失足造入排水溝。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

徐文良的救援團隊趕緊用網子把3隻幼犬撈起，合力將警戒的狗媽媽放在孩子身邊團圓，帶回護生園照顧檢查身體。由於母狗身上掛有項圈，但身上卻掃不到晶片，無法查出棄養者的身分，讓徐大哥無奈向棄養者喊話，「才剛被丟就掉進水裡，如果沒有被發現，失去這幾條命你能心安嗎？」

針對無法追蹤棄養者身分，徐文良也表示，希望政府能嚴格控管棄養人不當的行為，積極做好寵物登記的相關配套措施，這樣才能減少流浪動物的衍生，以及浪狗追車問題或咬傷人的問題。

關鍵字： 流浪狗排水溝徐文良徐文良（徐園長護生園）棄養

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

圓滾滾鬆獅賽跑　為了贏居然「咬對方屁屁」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮..

影／掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」..

主子幫忙測水溫...舒服到開掌花　瞇眼定格百萬人笑..

歐告COS巨型蝙蝠！閉眼、立耳神複製　姐：我家就一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

全家福9連拍！阿金「算時間」往前衝　大頭擋住所有人

柴變「胖綿羊」熱情炸裂迎飼主　媽傻眼：我只是去買菜

3歲孩被「狗臉」嚇哭！萌鬆獅緊張回頭：人家只想吃雞..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

汪叼碗暗示「快放飯」　直接「餓倒」睡著：吃不到用夢..

旱鴨汪「前腳打水」偷墊步游泳　ㄎㄧㄤ表情撞臉喜德！

「1家5口」全棄養大排水溝！　3幼汪險溺...狗媽..

超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：一點..

世界級明星「白頭鶴」　50多年來首出現屏東long..

好浪漫MV！汪寶坐爸大腿舔臉燦笑　但「底下褲檔」笑..

貪吃金毛討食水煮蛋一秒嗑光　無辜眼皺眉：我還有點餓..

彰化柴犬遭「熱水燙、打火機燒」背2/3脫毛　飼主否..

師大商圈老外酒駕逆向　正義哥出手助警！一查逾期居台..

曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹..

myVideo兒童節應景新上架　台灣大祭「親子99..

大韓航空宣布：機上不再提供花生！　大千金5年前爆堅..

新北百貨4月連假優惠齊發　中和環球、板橋大遠百推滿..

Lyft上市後的最大贏家出爐　日本樂天第一季度收益..

中職／40歲投手難生存　陽建福：球隊少投手很可憐

連假「主題樂園優惠」懶人包！10家推免費入園、劍湖..

買不鏽鋼盆！她開鍋「白麵團一揉」黏滿黑油　網驚吐：..

用愛行腳募新鞋　立委趙正宇原鄉贈鞋歡慶兒童節　

寵物動物熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

讀者迴響

熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變遷過大導致

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面