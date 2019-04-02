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胃塞滿22Kg塑膠袋！抹香鯨媽媽擱淺義大利海灘　腹中胎兒沒機會出世了

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▲▼義大利薩丁尼亞島抹香鯨擱淺亡。（圖／翻攝Facebook／SEAME Sardinia）

▲義大利薩丁尼亞島一頭母抹香鯨擱淺亡，腹中已懷有孩子。（圖／翻攝Facebook／SEAME Sardinia）

記者王致凱／編譯

義大利薩丁尼亞島一處度假海灘附近，近日突然有一頭死亡的抹香鯨被沖上岸，研究人員發現其胃裡塞滿22公斤的塑膠與垃圾，幾乎佔據胃袋3分之2的空間。更令人鼻酸的是，這其實是一頭準鯨魚媽媽，且腹中胎兒幾乎已準備好出世，沒想到卻連一次探索海洋世界的機會都沒有。

這頭抹香鯨在撒丁尼亞島觀光勝地切爾沃港（Porto Cervo）的海灘被人發現，其長度約8公尺長，是一頭懷孕母鯨。當地海洋生態保護團體SeaMe主席畢托（Luca Bittau）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，這頭鯨魚的胃裡塞滿了諸如垃圾袋、漁網、電線、塑膠管、洗衣精包裝袋等各種人造垃圾，其中洗衣精袋甚至還能清楚看出品牌和商品條碼。

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▼環保團體在鯨魚胃裡找到22公斤重的各式各樣垃圾。（圖／翻攝Facebook／SEAME Sardinia）

▲▼義大利薩丁尼亞島抹香鯨擱淺亡。（圖／翻攝Facebook／SEAME Sardinia）

畢托說，母鯨的真正死因，仍有帶獸醫檢查後才能確定，但可以確定的是，「她生前已經懷孕了，而且可能在擱淺之前胎兒就已經死胎」他補充說，鯨魚胎兒已經幾乎發育完全。

義大利環境部長哥斯達（Sergio Costa）在臉書分享此事，呼籲公眾應將解決海洋垃圾污染問題視為第一優先事項。哥斯達直言，「過去的我們，輕鬆愉快的爽用一次性用具，現在正是付出代價的時候。事實上，動物正在替我們付出代價。」

歐洲議會最近通過一項法案，要在2021年以前禁用各種一次性塑膠產品，包括吸管、棉花棒和塑膠餐具在內。哥斯達承諾，「義大利將會是第一個實施的國家，一次性塑膠的戰爭已經開始，我們不會就此為止。」

上月15日，菲律賓南部也有一頭柯氏喙鯨，因為體內塞滿了將近40公斤塑膠而無力進食，最終擱淺慘死在海灘上。無獨有偶，同一天在台灣花蓮也有一頭母柯氏喙鯨擱淺死亡在海灘，解剖後發現其胃裡有6個塑膠袋、4個麻布袋，還有多團帶狀塑膠與魚線。讓人遺憾的是，這頭柯氏喙鯨同樣也懷有身孕，腹中有一隻已達165公分的胎兒。

▼上月在花蓮也有一頭懷孕柯氏喙鯨擱淺，胃中找到大量塑膠袋。（圖／海洋保育署提供）

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

關鍵字： 鯨魚擱淺

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