宜蘭驚見「200公斤暴斃魚屍」！　環保局追查上游汙染源

▲宜蘭縣壯圍鄉一處抽水站引水道出現大量暴斃的魚屍。（圖／宜蘭縣環保局提供，下同）

寵物小組／綜合報導

宜蘭縣壯圍鄉有民眾發現抽水站的引水道漂浮大量魚屍，懷疑是水質遭到上游汙染，環保局以及動植物防疫所隨即派人員前往稽查，現場約有200公斤的死魚，初步判斷死因是水質溶氧過低，工作人員也將魚屍帶回檢驗，釐清確切死亡原因，並將持續監測水質狀況。

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▲防疫人員檢查魚鰓判斷死因跟水質溶氧量不足有關。

環保局指出，壯圍鄉新南村村長葉慶文3月30日一早接獲農民通報，在縣府的水資源處理中心旁邊的引水幹道內，有魚群大量暴斃，懷疑是水質遭到汙染，主動通報村長向環保局陳情。村長和環保局人員到現場後，先是進行水質檢測，發現水體呈現厭氧狀態持續有黑色底泥上浮，且溶氧量低於適合魚類生存的水質，初步判定魚類暴斃原因應為溶氧過低所導致。

▲為避免環境髒亂，水利資源處當天已將魚屍清理完畢。

另外，動植物防疫所也到現場採集魚屍進行檢驗，魚屍初估約200公斤。為避免惡臭影響環境，環保局已經會同水利資源處進行清理作業，將綿延近1公里的魚屍全數打撈上岸，目前水道已處理乾淨。

▲葉村長及環保局人員會勘。



由於造成水體溶氧量過低的原因多種，包括水溫偏高、水量不足、水中藻類滋生都會加劇水中溶氧消耗，都將影響水中魚類生存。環保局表示，日後將會持續追蹤，上游是否有可疑污染源，以及協調管理單位調整水門水位以改善水質溶氧並持續監測水質狀況。