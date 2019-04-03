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「毛茸茸」海豹寶寶！　睜圓滾大眼水中賣萌秒圈大批粉

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲剛出生的海豹寶寶全身都是胎毛。（圖／翻攝自搜狐）

寵物中心／綜合報導

大陸哈爾濱極地館近日增添了一隻小萌豹！這隻剛出生的海豹因為胎毛還沒掉，全身毛茸茸的模樣也秒圈大批粉絲，牠不僅天天都跟著媽媽學游泳，更愛撒嬌賣萌，讓網友忍不住紛紛留言，「原來海豹小時候有毛！真的好可愛呀！」

綜合陸媒報導，哈爾濱極地館的15歲高齡海豹媽媽「莎莎」近日產下小海豹，這也是該館豬年迎接的首隻海豹寶寶。目前小海豹的健康狀況良好，且才剛出生就非常熱愛游泳，無論是仰式、潛水、玩球樣樣都難不倒牠，每天都要花大把時間在水中「賣萌」！

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲游泳、玩球都難不倒牠！（圖／翻攝自微博）

小海豹圓滾滾大眼+毛茸茸的模樣，也讓照片一曝光後立即融化大批網友，大家紛紛留言表示，「剛出生的動物只知道吃奶，牠還會游泳！是奇蹟！」、「毛毛的好像小狗狗！萌死了」、「海豹原來有毛阿～長知識了」、「好像北極熊」、「真的好可愛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲剛出生的海豹寶寶依偎著母親撒嬌。（圖／翻攝自搜狐）

這隻小海豹再過不久將會開始學著吃魚，同時也會換掉身上的胎毛，之後牠將和媽媽一樣，成為一隻「真正」的海豹。據悉，哈爾濱極地館是世界「首座」的極地演藝遊樂園，哈爾濱國際冰雪節是四大景區之一，國家4A級旅遊景區，更是大陸唯一一家以「娛樂表演」為主題的極地館。

關鍵字： 海豹哈爾濱極地館大陸莎莎

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