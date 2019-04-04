毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

▲大衛老師說，比熊犬「進財」確實擁有「好狗命」。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

命理老師大衛進駐埔里元首館，每周三在愛情故事館，免費為單身者做神準配對命理諮詢服務，預約相當踴躍，頗受好評。此外，大衛老師也為民眾愛犬提供算命服務，只要能提供寵物出生年月日，就能算出自己的愛犬有沒有「好狗命」！

本月3日來自台中的謝小姐，拜訪大衛老師，想知道自己從幼犬開始照顧、如今3歲大的比熊犬「進財」究竟愛不愛自己這個主人，也希望透過算命，看看進財是否是一隻好命的狗。

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▲命理大師大衛為謝小姐解說愛犬命格。

大衛老師透過運用八字得出，進財很喜歡黏主人，好好照顧未來會很健康，在特別的日子帶進財到店面朝北開的彩券行，中獎機會大增;同時也提醒謝小姐，在特殊的日子要注意狗狗的安全，這樣一來進財就能確實擁有「好狗命」！

謝小姐表示，大衛老師對於愛犬個性描述的很準確，因她與進財朝夕相處了3年，對於自己寶貝了解最徹底，老師說的幾乎完全正確，所以對大衛老師很是信服。

大衛老師表示，不論何種寵物，只要能提供出生年月日，就能算出命理中的吉凶，至於商場中的公司行號，則以提供公司設立年月日及統編號碼為準，也能準確的進行推算。

除了為單身者做「神準配對」命理諮詢服務，也歡迎大家以休閒的心情，每週三帶著寵物，來埔里元首館月老教堂免費算命。