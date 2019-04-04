ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲大衛老師說，比熊犬「進財」確實擁有「好狗命」。

▲大衛老師說，比熊犬「進財」確實擁有「好狗命」。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

命理老師大衛進駐埔里元首館，每周三在愛情故事館，免費為單身者做神準配對命理諮詢服務，預約相當踴躍，頗受好評。此外，大衛老師也為民眾愛犬提供算命服務，只要能提供寵物出生年月日，就能算出自己的愛犬有沒有「好狗命」！

本月3日來自台中的謝小姐，拜訪大衛老師，想知道自己從幼犬開始照顧、如今3歲大的比熊犬「進財」究竟愛不愛自己這個主人，也希望透過算命，看看進財是否是一隻好命的狗。

請繼續往下閱讀...

▲命理大師大衛為謝小姐解說愛犬命格。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

▲命理大師大衛為謝小姐解說愛犬命格。

大衛老師透過運用八字得出，進財很喜歡黏主人，好好照顧未來會很健康，在特別的日子帶進財到店面朝北開的彩券行，中獎機會大增;同時也提醒謝小姐，在特殊的日子要注意狗狗的安全，這樣一來進財就能確實擁有「好狗命」！

謝小姐表示，大衛老師對於愛犬個性描述的很準確，因她與進財朝夕相處了3年，對於自己寶貝了解最徹底，老師說的幾乎完全正確，所以對大衛老師很是信服。

大衛老師表示，不論何種寵物，只要能提供出生年月日，就能算出命理中的吉凶，至於商場中的公司行號，則以提供公司設立年月日及統編號碼為準，也能準確的進行推算。

除了為單身者做「神準配對」命理諮詢服務，也歡迎大家以休閒的心情，每週三帶著寵物，來埔里元首館月老教堂免費算命。

關鍵字： 愛犬好狗命大衛 算命

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

準新郎告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友去公證一吹0.7..

逼簽「性愛合約」一個月N次！人夫：給我絕對服從　強..

連假痛苦指數100%！爸被隊友衝康「一招保命」　網..

小屁妹狂Diss三次：阿姨胖嘟嘟！陌生姨傻眼尷尬笑..

單車婦遭騎士追撞爆頭慘死　事故鑑定圖驚見還有「隱形..

27歲熱褲「長腿妹」拒檢　警狂追1km舉槍令下車！..

影／韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開…警察全傻了！

盯住你們這些畜牲！私訊恐嚇高市議員　狂熱男落網：單..

影／差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：..

影／小黑遭踢飛轉2圈！「被虐後反應」超心疼　踹狗老..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一..

毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

影／小鼴鼠受驚嚇「狂鑽土堆」避難　森林火場最萌幸運..

毛圍巾＋短腿變「博美球」狂ㄉㄨㄞ　小夥伴被搶鏡怒理..

扶拉格透可／來學貓狗CPR搶時間！　吹2口氣15秒..

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯..

威猛比特犬挑戰跨欄！　邁大步「4杆全撞倒」還一臉得..

沒躲草叢反穿馬路！小石虎被車燈閃到呆萌傻眼　50秒..

金金一路跟回家！175cm壯男爆哭「縮窗台」求救：..

快訊／台北連環撞10車2傷！休旅車失控暴衝　駕駛急..

台南市府協調合作展現高效率 清明連假首日火警少一..

哈利、梅根「專屬帳號」開通癱瘓IG！　6小時打破姜..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

奶茶妹被爆「今晚官宣離婚」　高層私訊外流…京東說話..

中職／蔡齊哲7K生涯代表作　兄弟2比0勝統一

兩德統一29周年　東西部仍存在結構性差距「93%大..

玉兔爆《黑澀會》造假內幕！　拒演「愛刷卡負債」人設..

邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！

「絲襪快被摸破了啦」　系主任左手敬酒右手掐臀性騷女..

寵物動物熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

讀者迴響

熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

水溝驚見肥嫩蠕動蟲　網：好想養

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面