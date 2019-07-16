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萌貴賓「口香糖模式」大爆發　闖廁所當保全：爸，我保護你！

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貴賓闖廁所當門神：爸，我保護你！（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供）

▲孝女貴賓闖進廁所裡，堅持要看到爸拔才放心。（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

看這個黏人的程度，就知道一定超愛主人的。新北市的飼主廖俊欽這天在上廁所時，在門外的汪女兒「米香」似乎很怕爸拔的不見，堅持要進到廁所裡和爸拔在一起，於是牠便乖乖地趴在地板上，眼神望著門口，就像是一名盡責的保全一樣，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主廖俊欽日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出3張照片並無奈說，「我只是想好好上個廁所～～可以不要夠釣釣嗎？真心被你打敗。」畫面中可以看到，黑貴賓闖進廁所後，一屁股坐在爸拔腳邊，目光緊盯著門口；一會兒後牠還轉頭望著爸拔，彷彿在給對方加油鼓勵，最後趴下慢慢等待。

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貴賓闖廁所當門神：爸，我保護你！（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供）

▲汪：有我在，一隻蒼蠅都飛不進來！

網友看了都笑說，「我家也有兩隻在顧門口的」、「這是在護駕啊！因為動物在排泄時是最沒有自我防衛能力的，所以牠才會把自己的背交給你，想要保護你」；對此，爸拔也回應笑說，「難怪睡覺也屁股對著我」。

值得一提的是，飼主廖俊欽家中除了有汪女兒之外，還有一名汪兒子「咖哩」。前陣子廖俊欽日前帶著愛犬咖哩到外頭買東西，買好正要走去機車時，突然看到汪兒子一臉燦笑地在等待，看到鏡頭甚至會超萌的眨眼，他將咖哩一系列的照片分享到臉書後，不到一小時就有上千名網友按讚，許多人得知咖哩已經15歲時，更是驚訝連連。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲看到爸拔靠近，15歲的米克斯咖哩的眼神充滿了愛。

更多精采影音：

關鍵字： 廖俊欽貴賓犬有點毛毛的

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