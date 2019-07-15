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15歲童顏汪「眨眼燦笑」萌炸上千網　爸分享「凍齡秘方」：開心最重要

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15歲童顏汪萌炸，爸分享凍齡秘方。（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供）

▲看到爸拔靠近，米克斯咖哩的眼神充滿了愛。（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

時間彷彿沒有在牠臉上留下任何痕跡。新北市的飼主廖俊欽日前帶著愛犬咖哩到外頭買東西，買好正要走去機車時，突然看到汪兒子一臉燦笑地在等待，看到鏡頭甚至會超萌的眨眼，他將咖哩一系列的照片分享到臉書後，不到一小時就有上千名網友按讚，許多人得知咖哩已經15歲時，更是驚訝連連。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主廖俊欽在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並感慨說道，「捕捉到兒子的一瞬間～～我真的很愛牠那開心的笑容，雖然已經是15歳的老爺爺了！！依舊活力十足。」畫面中，咖哩坐在機車踩踏墊上望著主人，眼神中充滿了對爸拔的愛意，臉上的笑容更是開心到閉不上來，似乎至今仍相當感謝爸拔當年的收養之情。

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15歲童顏汪萌炸，爸分享凍齡秘方。（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供）

▲咖哩是飼主廖俊欽一手奶大的毛孩子。

回憶起當年第一次遇到咖哩的那天，爸拔感性地表示，「牠在我人生最低潮的時候出現，那時候牠剛出生一個星期我就帶回來，自己餵奶、自己照顧，根本沒時間去想那些傷心難過的事，一心只想要把牠照顧好......所以我說其實是我幸運的遇見了我的毛孩，因為牠讓我忘卻了傷心，牠的笑容支持著我走過低潮！！所以是不是我天大的福份才能遇見牠來陪伴我。」

3張超有愛的照片曝光後，湧入許多網友在底下留言說，「笑得好開心吶！真可愛！」「根本童顏......咖哩你有喝skII嗎」「凍齡型狗！」「 哇～像三歲的娃！顏值超吃香的～」「照顧的很好，看不出來已經15歲了」「不像老狗！可見過得很幸福」「看起來超年輕的啊」

15歲童顏汪萌炸，爸分享凍齡秘方。（圖／有點毛毛的／飼主廖俊欽提供）

▲凍齡秘方就是「開心」。

另外也有不少人誇讚咖哩的凍齡，「 咖哩要繼續健康美麗哦」「保養這麼好，吃什麼分享一下」「完全看不出來15歲」「因為在有愛的世界中成長」「犯規！一點都沒有爺爺該有的樣子」「我被電暈了」；看到網友們熱烈的反應，飼主也公布咖哩的飲食秘方，「一般的水煮雞肉，六、日吃水煮牛和蛋！基本上偶爾讓牠吃人的食物（不鹹不油），給牠開心一下，就這樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 廖俊欽有點毛毛的凍齡米克斯

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