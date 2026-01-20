ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

▲長毛柯基因為拉肚子，所以美容師幫牠把屁股毛綁起來防髒。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

在寵物旅館工作的網友老田因為來住宿的長毛柯基拉肚子，所以幫牠把過長的屁股毛綁起來，防止身體繼續被排泄物弄髒。在幫牠清洗乾淨後，還很貼心地把兩邊的毛各綁成左右各一個小辮子的造型，完成後瞬間變成一個可愛的「屁屁雙馬尾」。

▲。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲左右兩邊綁好後，變成可愛的屁屁雙馬尾。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新髮型美觀實用兼具

為了避免長毛再次沾染髒污，美容師熟練地用橡皮筋柯基屁股周圍的毛分別豎在一起，再自然又俐落地將較短的毛塞進馬尾中，方便狗狗之後上完廁所也能維持乾淨清爽。這樣貼心又實用的造型不只兼顧衛生，也讓原本容易造成困擾的長毛瞬間變成呆萌又獨一無二的新設計。老田也留言補充，對此有需求的毛孩客人還不少，「有這類客群就會逼自己72變！」

▲。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲造型不只可愛，還可以防止拉肚子毛被弄髒。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實際上這隻長毛柯基名叫「陳媽洽」，他也說明自己拆除時都會直接將橡皮筋剪開，避免不小心拉扯到狗毛。不少網友也被媽洽可愛的新髮型萌到融化，甚致敲碗求綁法「有教學嗎？身為美容師，我連綁花都不會」、「天哪這是怎麼綁的」、「好可愛啊，我學到了謝謝」。

▲。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當事基叫陳媽洽，是來網友工作的寵物旅館住宿的狗狗客人。（圖／網友Threads@laotien9527提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:柯基寵物美容雙馬尾清潔技巧寵物造型

