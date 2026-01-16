邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
邊牧超愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位網友分享，家裡名叫Letty的邊境牧羊犬只要自己看家，就會大肆搞破壞讓主人非常頭痛。結果她意外發現，自己只要在出門前放《獵人HUNTER X HUNTER》舞台劇，愛犬就會變得非常安分，乖巧的趴在電視前沉迷於劇情中。

▲。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

▲這是Letty，一隻喜歡看獵人舞台劇的邊境牧羊犬。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

有舞台劇看就是乖寶寶

Letty看見電視在播放舞台劇後，完全切換成乖巧模式，專心守在螢幕前看著自己的偶像。然而只要忘記放DVD，等著鏟屎官回家的就是滿地被撕碎的紙張、被啃的亂七八糟的塑膠與各種雜物。飼主還透露，儘管家裡有兩片不同的獵人舞台劇DVD，但Letty永遠只選同一部，最喜歡的角色則是幻影旅團的成員「飛坦」。

▲。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

▲有舞台劇看就表現穩定，忘記放就會拆家搞破壞。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

後來飼主也分享了Letty看舞台劇的模樣，當飛坦出場時更是目不轉睛的盯著螢幕。後來自己買了飛坦的立牌送給Letty，讓牠體驗與偶像合照的感覺，結果愛犬開始發出興奮的嗚嗚聲，吵著要主人放舞台劇給牠看。這段汪星人熱愛追星的故事至今在X已累積超過330萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

▲看見最愛的角色出現立刻緊盯螢幕。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

▲。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

▲非常喜歡主人買的角色周邊。（圖／翻攝自X／@gisemitty）

