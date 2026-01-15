ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

慈愛動物醫院健檢。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

迎接新年到來，慈愛動物醫院推出「新年回饋—毛孩健檢」活動，將於 2026 年 1 月 24 日在東森廣場台北車站 K 區地下街舉辦，現場提供限額免費健檢，協助飼主在年節前後掌握毛孩健康狀態。

本次活動由慈愛動物醫院專業獸醫師團隊到場，為報名成功的犬貓進行理學檢查。活動採線上報名、限額 20 名，每位飼主限報名一隻犬或貓，額滿即止。主辦單位也鼓勵飼主透過這次機會，及早建立毛孩的健康管理習慣，為新的一年做好準備。

慈愛動物醫院健檢。（圖／慈愛動物醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慈愛動物醫院獸醫師在東森廣場台北車站K區地下街出診，為毛孩免費健康檢查。（圖／慈愛動物醫院提供）

活動將於 2026年1月24日（六）13:00至17:00進行，地點位於東森廣場台北車站 K區地下街（西廣場 K11-K12 入口處），參與者需於健檢前10分鐘完成報到。慈愛動物醫院提醒，活動當日人流較多，建議飼主使用寵物推車或提籠，並配合現場人員引導，以維護毛孩的安全與舒適。

慈愛動物醫院健檢。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲參與健檢並完成指定任務，可兌換血液檢查與百貨優惠。（圖／慈愛動物醫院提供）

凡現場完成指定條件，飼主可獲得相關兌換優惠，包括參與健檢並加入「慈愛動物醫院台北總院LINE」成為新好友，可兌換血液學檢查85折券；另加入慈愛官方LINE，還可獲得百貨50元折價券。主辦單位也提醒，健檢活動為免費參加，但實際至院兌換檢查時，仍須依院內規定支付掛號費。

在熱鬧的年節氣氛中，飼主不只能帶毛孩出門走走、順道逛街，也能為牠們安排一次貼心的健康檢查，替新的一年多添一份安心與陪伴。

【活動資訊】

活動日期：2026 年 01 月 24 日（六）

健檢時間：13:00－17:00

報到時間：健檢前10分鐘報到

立即線上報名

https://forms.gle/GWNTN7iwSwmwQVRb6

報名說明：

名額限 20 名，額滿即止

每位飼主限報1隻毛孩（犬／貓擇一）

報名成功者將收到確認通知，請留意電子郵件

若報名後臨時無法前來，請於 01/23（五）18:00前來電取消：0800-002-066

未取消且未出席者，將取消後續活動報名資格

注意事項：

現場僅提供理學檢查，血液學檢查無法現場執行，須至「慈愛動物醫院 台北總院」兌換使用

血液學檢查 85 折券限報名本人使用，不可轉讓

若違反報名規則，主辦單位得取消資格，恕不另行通知

現場人流較多，建議使用寵物推車或提籠，並配合現場人員引導

歡迎飼主帶毛孩到 K 區健檢並順道逛街，享受毛孩專屬的週末時光

聯絡資訊：

慈愛動物醫院客服專線：0800-002-066

活動地點：東森廣場 台北車站 K 區地下街（西廣場 K11-K12 入口處）

主辦單位：慈愛動物醫院 專業獸醫師團隊

慈愛動物醫院健檢。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲新的一年也要健健康康喔！（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 慈愛動物醫院東森廣場台北車站K區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【難怪搜救犬沒有柴？】柴柴和主人分開一周　假扮垃圾看牠能不能認出

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園　優雅穿梭森林

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

350隻主子認證！狗狗在貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

真·韭菜水餃！1顆7元裡面竟沒包肉　店家神回覆

不來就課100%關稅　商務部長：目標台灣半導體「40%產能移美」

劣！　華為「耍詐」險讓台積電虧330億

「天大好消息！」WBC官方公告掀歡呼　搶票地獄出現轉機

米可白搭高鐵目睹「車長被罵髒話」　心疼：禮貌不該只留在家裡！

WBC中華隊場次被秒殺！　球迷訂好機票只差門票

憂燒到自家！海灣4國「斡旋48小時」　成功阻川普攻擊伊朗

抖音未成年模式再升級　夜間自動防沉迷、同步推出AI筆記

陳亭妃「十年磨一劍」爭歷史定位　林俊憲難敵

洛鞍最新「大迴轉」路徑曝光　今起4地防大雨

寵物動物熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

狗狗在350隻貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

流貓胖且委屈　帶回家疼變幸福了

讀者迴響

熱門新聞

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

萌貓求加菜　奶音溝通超誠懇

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

女新年計畫5天就夭折　霸氣貓揮掌全擦光

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

狗狗在350隻貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

胖柴被摩托車卡住　見救星秒燦笑

流貓胖且委屈　帶回家疼變幸福了

陪小瑪到醫院　汪聽到要打針崩潰

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面