東森廣場北車K區「免費毛孩健檢」　限額20位快來報名！

記者李依融／綜合報導

迎接新年到來，慈愛動物醫院推出「新年回饋—毛孩健檢」活動，將於 2026 年 1 月 24 日在東森廣場台北車站 K 區地下街舉辦，現場提供限額免費健檢，協助飼主在年節前後掌握毛孩健康狀態。

本次活動由慈愛動物醫院專業獸醫師團隊到場，為報名成功的犬貓進行理學檢查。活動採線上報名、限額 20 名，每位飼主限報名一隻犬或貓，額滿即止。主辦單位也鼓勵飼主透過這次機會，及早建立毛孩的健康管理習慣，為新的一年做好準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慈愛動物醫院獸醫師在東森廣場台北車站K區地下街出診，為毛孩免費健康檢查。（圖／慈愛動物醫院提供）



活動將於 2026年1月24日（六）13:00至17:00進行，地點位於東森廣場台北車站 K區地下街（西廣場 K11-K12 入口處），參與者需於健檢前10分鐘完成報到。慈愛動物醫院提醒，活動當日人流較多，建議飼主使用寵物推車或提籠，並配合現場人員引導，以維護毛孩的安全與舒適。

▲參與健檢並完成指定任務，可兌換血液檢查與百貨優惠。（圖／慈愛動物醫院提供）

凡現場完成指定條件，飼主可獲得相關兌換優惠，包括參與健檢並加入「慈愛動物醫院台北總院LINE」成為新好友，可兌換血液學檢查85折券；另加入慈愛官方LINE，還可獲得百貨50元折價券。主辦單位也提醒，健檢活動為免費參加，但實際至院兌換檢查時，仍須依院內規定支付掛號費。

在熱鬧的年節氣氛中，飼主不只能帶毛孩出門走走、順道逛街，也能為牠們安排一次貼心的健康檢查，替新的一年多添一份安心與陪伴。

【活動資訊】

活動日期：2026 年 01 月 24 日（六）

健檢時間：13:00－17:00

報到時間：健檢前10分鐘報到

立即線上報名

https://forms.gle/GWNTN7iwSwmwQVRb6

報名說明：

名額限 20 名，額滿即止

每位飼主限報1隻毛孩（犬／貓擇一）

報名成功者將收到確認通知，請留意電子郵件

若報名後臨時無法前來，請於 01/23（五）18:00前來電取消：0800-002-066

未取消且未出席者，將取消後續活動報名資格

注意事項：

現場僅提供理學檢查，血液學檢查無法現場執行，須至「慈愛動物醫院 台北總院」兌換使用

血液學檢查 85 折券限報名本人使用，不可轉讓

若違反報名規則，主辦單位得取消資格，恕不另行通知

現場人流較多，建議使用寵物推車或提籠，並配合現場人員引導

歡迎飼主帶毛孩到 K 區健檢並順道逛街，享受毛孩專屬的週末時光

聯絡資訊：

慈愛動物醫院客服專線：0800-002-066

活動地點：東森廣場 台北車站 K 區地下街（西廣場 K11-K12 入口處）

主辦單位：慈愛動物醫院 專業獸醫師團隊

▲新的一年也要健健康康喔！（圖／慈愛動物醫院提供）