女新年計畫5天就夭折　霸氣貓「揮掌全擦光」網笑：人類想去哪

▲貓咪擦掉主人新年計畫。（圖／翻攝自TikTok／novothetuxedo）

記者李振慧／綜合報導

新的一年到來，許多人都會在此時定下新年新計畫，然而國外一名女子的新計畫訂下沒有多久，就被所養的黑白貓諾瓦(Novo)毀了。只見諾瓦在白板前不停揮動貓掌，把主人寫在上面的計畫全數擦掉，可愛行為在網路上爆紅。

主子不同意 女新年計畫當場作廢

身為布偶貓與西伯利亞貓混種的諾瓦目前4歲，主人時常在網路上分享牠的日常生活，近來牠突然用貓掌擦掉主人2026年新年計畫，讓主人無奈表示，「新年計畫1月5日就被取消了」，因此爆紅。

影片中可看到，霸氣的諾瓦似乎不滿意主人訂下的新計畫，竟然把所有計畫全都擦光光，主人看到後好氣又好笑提醒，「諾瓦，你把它們全部都擦掉了」，然而貓咪卻完全不在意。

影片獲得10多萬次點閱，許多網友卻對諾瓦的行為表示支持，「人類，你哪裡都去不了，別想把我丟下」、「貓咪不喜歡上面寫著旅行計畫」、「反正每次寫了也都不會完成，貓咪是在幫你省時間」、「我家的貓還會把我的白板筆偷偷藏起來」、「貓咪只保留存錢計畫，這樣才可以幫牠買罐罐」。