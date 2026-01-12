阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要





▲黃金獵犬1原因拒絕散步。（圖／翻攝自TikTok／rissyroo395）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻黃金獵犬拒絕散步的影片瘋傳，目前已有超過1千6百多萬點閱，然而爆紅的原因不只是因為狗狗模樣可愛，而是主人發現牠背後不肯出去散步的原因，擄獲了大量網友的心。

黃金獵犬超有個性 1堅持讓牠爆紅

女主人瑪莉莎(Marissa)在網路上分享，每次要帶所養的黃金獵犬Roo出去散步時，發現牠有一個獨特的堅持，導致牠時常在公寓走廊上演「拒否犬」的戲碼，堅持不肯出門。

瑪莉莎表示，她意外發現Roo每次出去散步時，會堅持「把拔馬麻都要陪在身邊」，只要她或男友其中1人待在公寓沒有一起出來，Roo就會在走廊上抗議，直到全家一起出門。

可愛影片曝光後爆紅，許多網友留言，「牠只是在努力維持你們的感情」、「現代人離婚率太高了，狗狗在盡牠的職責」、「牠是一隻顧家狗狗」、「哈哈，你永遠不能和男友分手了，不然狗狗永遠不出門上廁所」。