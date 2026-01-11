大隻貓孫坐等阿嬤拍屁屁　圓滾背影網歪樓：以為在敲木魚

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市7歲的虎斑貓「胖虎」超愛阿嬤，每當阿嬤在沙發上休息時，牠就會默默靠近等待「拍屁屁」。只不過牠的背影圓滾滾，讓拿著不求人的阿嬤看起來像在「敲木魚」，可愛又溫馨的瞬間在網路上爆紅，至今瀏覽數累積至少超過20萬次。

▲胖虎跟阿嬤的感情超好，幾乎形影不離。（圖／Threads鳳@ io_612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

小主人鳳向《ETtoday寵物雲》分享，胖虎最愛吃凍乾但目前正在控制體重當中，胖虎從小就很享受阿嬤幫牠抓背，但是傲嬌的牠並不會主動撒嬌，而是默默靠近，從鳳的日常紀錄中能看見「阿嬤在哪胖虎就在哪」，還會常常霸佔主位，在家的地位可見一斑。

小主人細心的生活記錄 裝載了難以言喻的溫馨日常

鳳@io_612在Threads上經常分享胖虎的生活點滴，有不少篇貼文超過1萬次按讚數，甚至還會被網友敲碗「快分享胖虎」，可見胖虎也累積了不少粉絲。串文中記錄著阿嬤對胖虎的好，天冷了要多穿衣服、要蓋被被等等，透過牠圓嘟嘟的身材不難看出家人對牠的愛有多少，對此鳳也回應如今的寶貝真的有在控制體重。

▲雖然不會直接撒嬌，但是胖虎卻時刻黏在阿嬤附近。（圖／Threads鳳@ io_612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友在影片底下留言「這木魚敲起來還會回彈」、「古錐的阿嬤，皮皮的喵孫」、「貓貓伏著攢功德」、「好可愛的麻糬」、「我沒看到胖虎耶，我只看到一團芝麻花生麻糬」、「超像木魚 」、「明明是海參」、「胖虎跟阿嬤感情好好！」，吸引許多粉絲的共鳴。