故宮也有汪汪隊！4隻偵爆犬「全國唯一」　任務保護文物

▲不少民眾首次得知故宮警犬隊的存在。



實習記者陳安榆／綜合報導

國立故宮博物院北院擁有「全國唯一」的神秘組織，那就是以「保護文物」為使命的故宮警犬隊。目前隊內共有4隻不到3歲的現役偵爆犬，不只專業還很親人，參與院內舉辦的活動還能近距離互動，也算是另類「親善大使」，深受大小朋友喜愛。

▲▼不到3歲的警犬「Bibi」，是現役警犬之一。



有別於一般維安或緝毒犬為主的單位，故宮警犬隊成立的初衷，就是為了確保珍貴文物的安全，隊內採1人1犬勤務，分別是由1隻雄性犬「Dillon」和3隻雌性犬「Bibi」、「Xyda」、及「Ada」組成。其主要的工作內容為院區巡邏、安全檢查和突發狀況應變。

▲▼網友遇見執勤中的Bibi，直呼牠與領犬員的互動超可愛。

不少民眾參觀時遇見執勤中的犬隻後，在網路上發文分享可愛的畫面，沒想到多數人都不知道犬隊的存在，因此讓一票人驚呼「原來院內有警犬！」。事實上，故宮警犬組在民國74年就已經成立，警犬們除了作為重要的維安角色，在故宮舉辦的活動中與大朋友、小朋友也都互動良好，參與親子夜宿活動就能目睹牠們帥氣的英姿。

▲Bibi的背影曝光後讓一票網友笑翻，直呼「看來伙食太好」。