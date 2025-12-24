ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
退役緝毒犬現身校園討摸　類拒學學生為見牠「到校率高4倍」

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Vanya每個月不定期拜訪學校，非常受學生歡迎。（圖／飼主謝秀吟提供）

記者李依融／採訪報導

黑色拉布拉多犬Vanya出現在左營國中校園內，牠是正式獲聘的「護童大使」，曾是緝毒犬的牠退役後來當志工，媽媽謝秀吟透露，「有類拒學的孩子原本一周只來半天，為了遇到Vanya，一周來了4個半天，讓我們很感動。」

謝秀吟在左營國中擔任學務主任，在準備防毒宣導時認識了緝毒犬的工作，愛狗的她上網登記領養退役狗狗，至今家中領養了「退役工作犬三公主」。大公主Unice和二公主Vita曾擔任高雄市政府教育局的「反毒教育親善大使」，然而Vita今年初以12歲高齡離世，而Unice正在和腫瘤戰鬥，因而三公主Vanya便承接了姊姊們的衣缽，繼續擔任小志工推廣毒品防制。



退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Vanya是碰瓷體質，還沒碰到就先倒地討摸。（圖／飼主謝秀吟提供）

謝秀吟表示，Vanya有「碰瓷體質」，經常人都還沒碰到牠就先倒下翻肚討摸，非常有親和力也很討喜，療癒力十足。現任左營國中校長蔡智文了解狗狗的療癒力量，特別聘用Vanya當「護童大使」，除了宣導毒品防制，也陪伴病和緩累拒學孩童的適應。

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲左營國中校長了解狗狗的療癒力量，便邀請Vanya來當「護童大使」。（圖／飼主謝秀吟提供）

Vanya每個月會有2、3天到學校，謝秀吟說，曾有學生問她「Vanya每個星期幾會來？」，她則回覆「不一定耶，如果你經常來學校，就更能遇到Vanya啦！」於是漸漸地，有類拒學的孩子為了要跟Vanya玩，從原本一周只到學校半天，變成一周到校「四個半天」。謝秀吟提到，老師們看到學生到效率提高四倍，真的很感動。

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲大家看到Vanya來學校都很開心。（圖／飼主謝秀吟提供）

Vanya今年7月25日退休後，就搬進百坪新家，這個家裡每個人都超級愛狗，而Vanya也完全過著「公主的生活」。謝秀吟介紹，從她的奶奶那一輩起就非常疼愛狗狗，因此她的成長過程中一直都有狗狗相伴，現在姪兒也超級愛狗，甚至為了當獸醫的夢想多年嘗試，即使失敗了也不氣餒，「他說就算今年沒過，但也認識了更多照顧狗狗的知識，我覺得很受用！」。

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲謝秀吟的姪兒為當獸醫的夢想努力中。（圖／飼主謝秀吟提供）

Vanya退役典禮當天，爸爸媽媽甚至清晨3點就從屏東出發，開了6個多小時的車帶牠到台北與會，爸爸媽媽說，「這是Vanya的大日子，我們當然必須排除萬難參加！」

▲▼ 農業部表揚退役執勤犬　公私協力打造退役犬幸福照護 。（圖／農業部）

▲爸爸媽媽開車6小時帶Vanya參加退役典禮。（圖／農業部提供）

謝秀吟坦言，要領養退役的工作犬，最難的是很快就需要面臨老犬照護，然後需要面對說再見的時刻，「這種心痛經過幾次都還是難以釋懷，但我很感謝我和家人願意鼓起勇氣。」對她和家人來說，比起自己心痛，她們更怕狗狗過得不好，而他們願意竭盡心力，確保毛孩們都能在滿滿的疼愛中過完一生。

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲可愛的Vanya去健檢要咬娃娃壯膽。（圖／飼主謝秀吟提供）

退役緝毒犬Vanya當護童大使。（圖／飼主謝秀吟提供）

▲Vanya退休後當公主，讓好多人羨慕牠的退休生活。（圖／飼主謝秀吟提供）

關鍵字： 護童大使退役緝毒犬緝毒犬Vanya毛小孩療癒犬左營國中

