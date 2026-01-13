連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

記者賈沐蓉／綜合報導

臉書粉專「連環泡有芒果2.0」經常紀錄家中3隻柯基犬的日常，其中「酒酒」於2024年6月過世，今日（1月13日）飼主發文表示「大大」已在昨天（12日）回到汪星，因為不捨牠繼續受疾病折磨，忍痛讓愛犬安樂離開，消息一出立刻吸引大批粉絲哀悼，並對牠帶來的快樂表示感謝。

▲大大在12日時回到了汪星。（圖／翻攝自粉專／連環泡有芒果2.0）

飼主發文表示，去年大大偶發性的癲癇越來越頻繁，加上長期與糖尿病共處，家人決定帶牠到大醫院做更的詳盡檢查，結果發現左側小腦長出腫瘤，導致左眼幾乎失明，導致經常因視線模糊時常撞到東西、繞圈行走。同時肝臟也出現了瀰漫性的惡性腫瘤，而且已經進入末期。

▲因為偶發性癲癇發作次數增加，所以需要住院。（圖／翻攝自粉專／連環泡有芒果2.0）

在疾病後期，家人也投入大量心力照顧大大，每天早晚需打胰島素，三餐餵食癲癇藥與肝藥，還有林媽媽親手準備的水煮鮮食。在全家細心呵護下病況一度好轉，醫生回診時也曾說數據回升得不錯，但也提醒一但腫瘤破裂，情況會急轉直下。某天清晨，媽媽發現大大精神異常、牙齦蒼白，送醫後獸醫判斷輸血僅能短暫延長生命，最後決定忍痛讓牠安樂。

▲住院依然活力十足想衝出來。（圖／翻攝自粉專／連環泡有芒果2.0）

飼主也在貼文中感謝大大帶來的美好回憶，「很榮幸，能在這短短的人生裡，與你相遇」，儘管難過但生活還是會繼續，許多粉絲也湧入留言區獻上對大大的祝福，「快快樂樂去當天使吧」、「大大不再有病痛了 畢業快樂…」、「祝福你到另一個世界能繼續幸福快樂」

▲家裡的另一隻柯基「多多」就算大大不在了，還是習慣性的留牠的位置。（圖／翻攝自粉專／連環泡有芒果2.0）