養到「大隻毛毛蟲」超愛吃蔬菜　對決萵苣大口猛啃津津有味

@zestyhan

Scarlett vs. romaine lettuce

♬ original sound - hanners

記者賈沐蓉／綜合報導

在許多狗狗眼中，蔬菜並不是牠們最愛的食物，然而這隻叫絲佳麗（Scarlett ）的汪星人卻是例外，無論是孢子甘藍、胡蘿蔔還是芹菜都吃得津津有味，這天媽媽讓牠與一顆切好的萵苣展開對決，牠也很高興趴在地上卡滋卡滋的快樂咀嚼。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）
▲絲佳麗對決生萵苣，大口大口啃得非常享受。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）

最愛吃菜的汪星人

絲佳麗用爪子按著切好的蔬菜，主動一口接一口認真品嘗著萵苣的味道，動作不像多數狗狗面對蔬菜時的遲疑或嫌棄，反而帶著期待與享受。除了蔬菜外，牠對飼主吃的東西其實都非常有興趣，偶爾還會跟她共享同一片起司。於是每當媽媽要做生菜沙拉或是切水果，都會額外裝一些讓愛犬一起享用，「牠超愛這些！就像在咬咀嚼玩具一樣」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）

▲咀嚼得非常認真。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）
▲。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）
▲也會吃迷你胡蘿蔔當點心。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）

同時有網友發現絲佳麗的下巴異常的小，飼主解釋牠是天生畸形，因此舌頭無時無刻都會露在外面，再加上口腔構造異常所以咀嚼食物時會需要調整角度，但基本不影響生活，「牠可以很好的吃飯喝水，只是速度比較慢一點」。至今絲佳麗大口享用蔬果的模樣已在TikTok累積超過65萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）

▲看見媽媽在吃芹菜棒，也會湊過來想分一口。（圖／翻攝自TikTok／@zestyhan）

