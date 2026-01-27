暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

▲夫妻風雪中收留橘貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一對夫妻在暴風雪期間意外收編了一隻橘貓，這隻橘貓當時出現在他們門外大叫，讓他們不忍心趕緊把貓帶進家中，沒想到陌生橘貓很快就適應他們家，舒服地呼呼大睡，可愛模樣讓網友融化。

橘貓暴雪求助 夫妻開門救援

這對夫妻25日在國外論壇Reddit發文，「可憐的小傢伙暴風雪時一直在我們家門前大叫，結果牠很快就舒服地待在屋中」。照片中可看到，這隻在外面忍受寒風的橘貓獲得夫妻收容，全身毛髮都濕濕的，模樣看起來十分憔悴，後來就放鬆睡著。

貼文獲得6萬多網友點閱，「哇！你打算收編這隻貓嗎？牠看起來很適合當室內貓」、「貓咪幸福的表情，我要被融化了」、「感謝有樓主這樣的英雄，貓咪才沒有被凍成冰棒」、「這可能是牠睡過最舒服的一覺了」。

原PO表示，由於家中已經有4隻貓，原本以為橘貓會不願意進屋，沒想到橘貓立刻就適應他們家，還和家中另外一隻橘貓相處融洽，詢問鄰居後發現這隻貓似乎已經在街頭流浪一段時間，而且常出現在他們家窗戶旁，若是確認沒有主人就會立刻收編。