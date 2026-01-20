哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

▲哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」飼主超無奈：懷疑是受貓指使。（圖／HARU（哈魯）@husky____haru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

小小毛孩，合作無間！6歲的哈士奇「Haru」和6個月的金漸層「娜姿」，是不會吵架、和平共處的夥伴。姐妹倆總會合作「犯案」，一起拆家。有時家人回家會看見衣櫃門開開，娜姿爽躺裏頭、Haru在旁傻笑玩衣服的畫面。超有默契地搞事讓飼主超無奈，直言「懷疑是貓指使的」，笑翻一票網友。

▲兩隻毛孩的感情不能說很好，但是也不會吵架，算是和平。（圖／HARU（哈魯）@husky____haru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主和《ETtoday寵物雲》分享，兩隻毛孩的感情應該不能說是很好，但是也不會吵架，偶爾也會一起玩，算是和平共處。姐姐常常捉弄小貓卻不會被賞賜「喵喵拳」，原因其實可能是貓貓腿太短。可愛的相處模式讓奴才笑道「是很心機的狗」，偶爾小打小鬧的寶貝們是家中的開心果。

看似貓咪指派任務 其實狗狗早就是「屢犯」

事實上，在娜姿還沒加入家庭時，Haru就有愛拆家的壞習慣，像是拉開衣櫃玩衣服等等，是非常調皮的毛孩子，貓妹回家後更是合夥搞事。由於衣櫃的抽屜是有點重量的，所以基本上可以斷定是姐姐打開、妹妹享受。只是剛回家看見牠們一臉理所當然的樣子讓人又哭又笑。

▲娜姿就這樣舒服的獲得一個「新窩」。（圖／HARU（哈魯）@husky____haru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



@husky____haru的爸比在Threads上發佈照片並配文「家裡有這種狗會每天開衣櫃抽屜讓貓咪睡在裡面的嗎？懷疑是貓咪指使的！」，獲得5.1萬次瀏覽數。網友紛紛在底下留言「照片內是貓與牠的狗」、「兇手絕對是貓」、「哈士奇對小貓咪很溫柔」、「這隻貓居然有兩個奴才」、「狗：都是貓貓帶壞我的」，引起一票飼主共鳴，表示貓咪真的很愛開抽屜。

▲調皮的姊妹倆是家中的開心果。（圖／HARU（哈魯）@husky____haru提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）