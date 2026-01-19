吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」　小朋友誤認網笑翻

▲豆皮外出散步鬧烏龍，居然被小朋友誤認成「麝香豬」。（圖／Threads @cwliu19提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

新北市的吉娃娃家庭有3隻姐妹，5歲的「嚕嚕」、4歲的「嚕蛋」和快3歲的「豆皮」。這天小妹豆皮在散步時居然被小朋友誤認為「麝香豬」，讓一家人全傻眼。因為牠的體型實在是與小豬太相似，笑翻一票網友，可愛的貼文發布至今已經累積78萬次瀏覽數。

▲大姐嚕嚕（左）、二姐嚕蛋（中）和小妹豆皮（右）。（圖／Threads @cwliu19提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，大姐嚕嚕親人又親狗，和妹妹們截然不同，嚕蛋與豆皮只親狗跟爸媽，三隻寶貝唯一的共同點就是非常喜歡吃肉乾，牛肉或雞肉都可以。獨立的嚕嚕偏向喜愛自己玩，嚕蛋跟豆皮就比較常黏在一起，相對的牠們倆也更常吵架。特別的是只有豆皮被誤認錯過品種，荒謬的瞬間讓飼主超無奈。

誤會大了！ 散步鬧烏龍惹7萬網友笑翻

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，有次外出時居然有小孩子問「這是不是麝香豬？」，當下真的覺得有點傻眼。後來也有跟小朋友解釋其實豆皮是吉娃娃，是狗狗不是豬。烏龍一場讓爸爸在網路上發文並配上當事狗的照片，笑道「有沒有禮貌」，沒想到引起強烈回應。

▲三隻寶貝是家中的開心果，家人也經常為牠們紀錄生活日常。（圖／Threads @cwliu19提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



如今發在Threads上的串文獲得7萬次按讚，網友紛紛留言「我很少站在小朋友那邊的......」、「你的狗看起來會偷東西」、「一看就是還問 XD」、「小朋友很常會胡說八道，但這次沒有」、「沒看過這麼像吉娃娃的麝香豬」、「氣吉攻心」、「越看越像」，引發強烈共鳴。

▲可愛的豆皮讓網友大讚「好適合當迷因圖」，收獲不少粉絲。（圖／Threads @cwliu19提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）