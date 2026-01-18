「捕鼠高手」看準獵物卻被黏在陽台　竟是「黏鼠板」惹的禍

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
鳳頭蒼鷹捕獵卻被黏在陽台　竟是「黏鼠板」惹的禍

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲鳳頭蒼鷹看準獵物卻受困陽台，和老鼠一起被沾「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

實習記者陳安榆／綜合報導

新北市日前有隻鳳頭蒼鷹遭黏鼠板黏住，不斷掙扎卻無法脫身，原來牠想獵捕老鼠，卻跟老鼠一起被黏住。這隻鳳頭蒼鷹目前轉送相關單位治療，待評估適合後將再行野放。

這隻鳳頭蒼鷹受困在一戶人家的陽台上，原來是這戶人家想解決鼠害，選錯放置地點，鳳頭蒼鷹看到被黏住的老鼠想獵捕，卻一同被黏住。動保處接獲通報當即派員前往處理，獸醫師先以紗布包裹住鳳頭蒼鷹的頭部，降低其因視覺刺激產生的緊迫反應，隨後以大量麵粉逐步覆蓋被黏住的部位，讓黏鼠板的膠失去黏性。

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲醫療人員先以紗布蓋住其頭部，降低緊迫犯應。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

救援過程中得極具耐心，須將鳳頭蒼鷹的翅膀和羽毛一點一點的脫離黏鼠板，全程盡力做到避免拉扯或是破壞羽毛的結構。腳爪間沾黏的殘膠需要加強處理，以免之後出現無法順利站立或再收容時反覆沾黏的情形。醫療評估後轉送至台灣猛禽研究會接受專業醫療照護與復健，待醫療單位確保其重新擁有重返自然的能力後，經評估才會野放。

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲脫離後初步檢查翅膀，還殘留不少麵粉痕跡。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

黏鼠板慎選擺放地點

動保處建議民眾，雖然黏鼠板是合法的鼠害防制工具，但若使用不當很容易會對非目標動物造成傷害，特別是陽台、屋簷、頂樓，這類型的「半開放空間」是尤其不建議的放置點。鳥類可能因其表面反光誤認為水面而降落飲水，或因被板上黏附的老鼠吸引而受困。上述情況不僅可能造成鳥類翅膀骨折、羽毛嚴重受損，也可能因長時間無法脫困而脫水、失溫甚至是死亡，對野生動物生存造成重大的威脅。

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲同樣為保育類的「黑眉錦蛇」過往也曾因捕鼠板受困。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

若發現動物誤沾黏鼠板切勿自行處理，可先以報紙、紙板或布料覆蓋黏鼠板其餘暴露區域，避免動物掙扎造成二次沾黏或傷勢擴大，並儘速通報相關單位協助處理。動保處強調，「切勿強行拉扯、剪除羽毛或使用沙拉油等油品協助鳥類脫困」，油脂容易浸潤鳥類胸前的絨毛，若未能即時徹底清潔，將嚴重影響其保溫能力，增加失溫風險，反而危及生命。

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲就連身手矯健的小貓也曾意外「誤入歧途」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

在進行居家鼠害防治時，應審慎選擇防治方式與放置位置，兼顧公共衛生與生態安全，避免因一時方便造成野生動物無辜受害。若發現野生動物誤黏於黏鼠板，可撥打1999市民專線、新北市動保處24小時通報電話02-29596353，或1959動物保護專線通報及當地縣市的通報專線，讓專業人員即時介入處理。

▲捕鼠高手「保育類猛禽」看準獵物卻受困陽台　原因竟是「黏鼠板」。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲治療完畢，待觀察評估後將再行野放。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

