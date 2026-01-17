門沒關！黃狗衝出咬傷路人　半年前才因「未牽繩」被罰

▲路過的民眾跟狗狗都不敢靠近，亦受到驚嚇。（圖／台北市動物保護處提供）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市日前發生家犬衝出門咬傷人的事件，民眾遛狗途中經過文山區一處社區時，某住戶飼養之黃狗突然上前攻擊，拉開犬隻的兩位飼主也因此受傷。台北市動物保護防疫處到場稽查發現，該戶在2025年就曾因「未繫繩」而被罰緩4千元在案，本次案件已違反相關法律，黃狗也被列為攻擊性犬隻。

北市動保指出，案發在8日晚間，7時許接獲民眾通報便立即派員前往現場，同時致電受傷民眾關心傷勢。在場的目擊者表示「是該戶黃狗帶頭咬人」，動保處也在隔天調閱相關監視器，保存事證。將約談該攻擊犬隻飼主了解案情並予處分，並將依違反《動物保護法》第20條進行裁處，黃犬則列入攻擊性犬隻。

攻擊犬隻飼主去年才被罰 如今又屢犯

據查黃狗飼主在2025年6月即因未繫牽繩於社區中庭遛狗遭檢舉，當時該住戶雖辯稱飼養4隻犬，住家空間有限才帶狗於中庭活動，然經動保處查證未採取適當防護措施之行為屬實。上述即依違反《台北市動物保護自治條例規定》第10條處罰鍰4000元在案。本次案件已調閱3處監視器，並通知飼主陳述意見，綜整證據後將依規定查處，目前尚未做出行政處分。

依照《動物保護法》第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。另同法第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。

動保處呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。