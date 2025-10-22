ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小貓被棍狂戳哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了

實習記者陳安榆／綜合報導

高雄市旗山老街一間知名碗粿店被爆出虐貓事件，網友錄下一男子拿著長竹棍「狂戳」關在籠內的貓咪，時不時還拿水管打貓。高雄市動物保護處接獲通報後當晚已派員稽查，並將3隻米克斯貓沒入，送往動物醫院檢查，同步著手要求飼主到案說明。

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　碗粿店虐貓影片被炎上急發文：我錯了。（圖／翻攝自Threads／elinorsong）

▲小貓被竹棍、水管狂戳敲打。（圖／翻攝自Threads／elinorsong）

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了。（圖／翻攝自曾慶義 大德里里長 ）

▲動保處已經將貓咪沒入。（圖／翻攝自曾慶義 大德里里長 ）

高雄市動物保護處段副處長向《ETtoday寵物雲》說明，21日晚間已經將3隻貓咪帶走，當下目測外觀並沒有明顯的傷口，不過仍先將其送往醫院檢查是否有內傷的情況。影片中男子的行為可能已經違反《動物保護法》第五條第二項「使所飼養動物遭受不必要之騷擾、虐待或傷害」，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。再依同法第三十條將動物先行沒入檢查，確切罰緩金額待整起調查完備才會公告。

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　碗粿店虐貓影片被炎上急發文：我錯了（圖／翻攝自高雄市議員 郭建盟 ）

▲小貓目測並無外傷，已送往動物醫院進一步檢查。（圖／翻攝自高雄市議員 郭建盟 ）

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了。（圖／翻攝自曾慶義 大德里里長 ）

▲小貓在原飼主家中被綁著繩子，目前已由動保處人員帶走，將安置在動物收容所。（圖／翻攝自曾慶義 大德里里長 ）

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　虐貓影片被炎上碗粿店急發文：我錯了。（圖／翻攝自曾慶義 大德里里長 ）

影片曝光後瞬間被炎上，不少民眾湧入該店Google評論區狂刷一顆星。當事店家事後在臉書粉專發布道歉文，提到「知道我錯了大家可以原諒我嗎」。目前動保處正在同步調查畫面中的男子身分，飼主同意讓人認養，也在動保處人員的勸戒下承認該行為過錯，3隻貓咪後續則會被暫置於動物收容所。

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　碗粿店虐貓影片被炎上急發文：我錯了。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

▲▼碗粿店事後發文道歉，希望獲得原諒。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

▲小貓被棍狂戳不停哀嚎！　碗粿店虐貓影片被炎上急發文：我錯了。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

