媽媽出門忘記說開動！　臘腸狗繞潔牙骨轉30分鐘不敢吃

記者李依融／採訪報導

臘腸狗迪迪很喜歡潔牙骨，但總會乖乖聽媽媽的開動口令，這天媽媽竟然忘記下口令就出門了！老實的迪迪就這樣繞著潔牙骨轉了30分鐘，直到媽媽回家才大快朵頤，如此高的自制力讓網友們驚訝又佩服，稱讚迪迪實在太乖了。

媽媽擔心迪迪吠叫會影響到鄰居，所以每次出門錢都會留潔牙骨，然後倒數321開動，然而這天她急著出門忘記下指令了！半小時後回到家，才發現迪迪才吃起潔牙骨，她調閱監視器才發現，迪迪就這樣繞著潔牙骨轉了30分鐘，再怎麼垂涎欲滴，但沒有媽媽的指令迪迪依舊忍耐著沒吃。媽媽看到整個過程頓時感到抱歉又感動，「這『忍功』真強，不愛都不行！」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽並沒有特別教導，某天發現迪迪默默學會了等待。（圖／粉專帥帥迪迪/臘腸Happy Days提供）



媽媽表示，其實沒有特別教迪迪等待，只是因為臘腸狗脊椎不好，而迪迪又特別愛跳來跳去，所以都會想辦法讓愛犬不要太激動，「不知道什麼時候開始，就發現牠學會等待了」。平常每周媽媽會準備蒸煮的雞蛋、肉，因為剛煮好很燙，必須放在碗裡等待變涼，而這10到20分鐘的時間裡，迪迪就會在碗前面坐、趴、等、嗚嗚叫，耐心等到媽媽說開動才吃。

▲迪迪個性活潑很調皮，是家裡的開心果。（圖／粉專帥帥迪迪/臘腸Happy Days提供）

領養的寶貝聰明得人疼

這麼聰明的迪迪其實是領養的寶貝，目前大約5歲的迪迪是2024年10月領養的，媽媽說家裡原本養了一對臘腸狗母子，然而狗媽媽4年前過世，剩下約10歲的寶貝，她便一直想著再領養一隻臘腸，等了大約1個月後遇見了迪迪。迪迪當時瘦巴巴、毛量很少，生活習慣也不好，因此家人很反對領養，但媽媽疼愛了5個月之後，迪迪漸漸變帥了、毛長出來了，也變得聽話又聰明，現在已經是全家人最疼愛的寶貝。

▲迪迪剛被領養時體態非常瘦。（圖／粉專帥帥迪迪/臘腸Happy Days提供）

▲迪迪現在體態勻稱，毛量也增加許多。（圖／粉專帥帥迪迪/臘腸Happy Days提供）

迪迪剛回家時所有習慣都要重新學習，包括不翻垃圾桶、不在室內尿尿做記號，還學會了等待、坐下、趴下、到廁所大小便、排隊吃飯等，看著迪迪越來越進步、身體狀況也越來越好，媽媽心裡總是感激又感動，直說「迪迪真的是寶藏男孩呢」。

這段影片在Threads吸引1萬讚，網友紛紛讚嘆迪迪的自制力，「不可能！這不是臘腸…我放下去還沒說完話他就快吃完了」、「我家的狗 不到3分鐘解決」、「回去多給牠三塊肉乾 拜託你！！」、「天啊⋯根本是全世界最乖的寶寶之一了吧」。

▲迪迪展開新生活，讓媽咪挖掘到這位「寶藏男孩」。（圖／粉專帥帥迪迪/臘腸Happy Days提供）